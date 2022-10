Nella beta di iOS 16.2 il nuovo widget Sonno

Nella beta 1 di iOS 16.2 (versione al momento nelle mani degli sviluppatori) Apple ha integrato il nuovo widget Sonno, elemento che è possibile aggiungere nella Schermata di Blocco insieme ad altri widget.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che questo è al momento l’unico nuovo widget presente in iOS 16.2, e che ovviamente attinge ai dati memorizzati nell’app Salute e raccolti da Apple Watch o altri dispositivi per il monitoraggio del sonno. Il widget in questione offre informazioni quali il tempo trascorso a letto e la qualità del sonno, ed è disponibile in tre varianti.

La versione base del widget mostra il tempo passato a letto; due opzioni con più “tessere” nel widget mostrano un grafico a barre con la qualità del sonno oppure un widget più grande con il tempo passato a letto mediante una rappresentazione visiva. Un tap su uno dei widget in questione permette di richiamare la sezione Sonno dell’app Salute.

Su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max, il widget Sonno si comprime quando il display è oscurato per la modalità display sempre attivo, mostrando una serie di linee per il widget con due “mattonelle” e l’icona del letto nel widget a singola “mattonella”.

I nuovi widget sulla schermata di blocco di iOS 16 permettono di vedere utili informazioni a colpo d’occhio, come i prossimi eventi in calendario, il livello della batteria, le sveglie, i fusi orari, il livello di completamento dell’anello Attività e molto altro. Nella Schermata di Blocco è possibile aggiungere anche i widget di app non di Apple (sono varie quelle che li supportano): sono visibili accanto all’ora sotto forma di testo o di badge circolari o rettangolari, con le informazioni che fanno più comodo: dalle previsioni del tempo ai progressi verso un obiettivo. A questo indirizzo il riassunto di tutte le novità di iOS 16.