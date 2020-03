Sony annuncia la disponibilità dei nuovi TV LCD 4K del 2020: Sony XH81, XH80 e X70

Sony annuncia la disponibilità e le specifiche principali dei suoi primi televisori LCD 4K del 2020: per i modelli Sony XH81, XH80 e X70 il costruttore dichiara qualità visiva, sonora ed esperienza utente superiori, con la possibilità di scegliere la dimensione ideale tra modelli proposti con diagonale a partire da 43″ fino a 85″.

Modelli Sony XH81 e XH80

Entrambe le serie XH81 e XH80 integrano il processore 4K HDR X1, che sfrutta algoritmi avanzati per ridurre il rumore e migliorare la definizione dei dettagli. Grazie a un segnale 4K ancora più chiaro, tutto quello che l’utente guarda si avvicina alla qualità della risoluzione 4K e si arricchisce di contrasti e colori realistici. Il TRILUMINOS Display, potenziato dal processore X1, amplia lo spettro cromatico, riproducendo più colori rispetto a un televisore tradizionale, analizza ed elabora i dati in ogni immagine per rendere i toni ancora più naturali, precisi e realistici.

I modelli Sony XH81 e XH80 supportano il formato HDR Dolby Vision per offrire punti luce, neri e colori intensi. Per quanto riguarda l’audio, un X-Balanced Speaker di nuova concezione (riservato ai modelli da almeno 55”) garantisce qualità sonora elevata in un design ultrasottile, mentre la compatibilità con Dolby Atmos aggiunge all’audio dimensione e realismo.

Le linee XH81 e XH80 offrono Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast integrati, per accedere facilmente a contenuti, servizi e dispositivi attraverso la piattaforma di Google. Anche l’interfaccia menu di Sony e i comandi vocali sono stati perfezionati per una migliore esperienza d’uso.

Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa, i comandi vocali sono sufficienti per controllare il TV, riprodurre e controllare video su YouTube con Google Home o cambiare canale o alzare il volume con dispositivi dotati di Amazon Alexa. Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre dal proprio iPhone, iPad o Mac film, musica, giochi e foto, visualizzandoli sul televisore. La tecnologia Apple HomeKit permette di controllare il TV con facilità da iPhone, iPad o Mac.

Le funzioni Apple AirPlay 2 e HomeKit saranno disponibili sui modelli 2019 ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95 e XG85 (da 85”, 75”, 65” e 55”) e sui modelli 2020 ZH8, A9, A8, XH95, XH90, XH85, XH81 e XH80. Le funzioni AirPlay 2 e HomeKit richiedono un dispositivo iOS con versione iOS 12.3 o successiva o un Mac con macOS 10.14.5.

Sony X70

Colori intensi e realistici uniti a nitidezza di immagini, chiarezza sonora e design ricercato in alluminio: con questo Smart TV 4K è possibile usareo le principali app di intrattenimento. Con X-Reality PRO 4K le immagini si avvicinano alla qualità 4K HDR, per una chiarezza e nitidezza straordinarie che rivelano dettagli extra. La linea Sony X70 propone un’esperienza di Smart TV con browser Internet integrato e accesso alle app di Netflix e YouTube in un solo gesto.

I nuovi televisori Sony XH81 e XH80 sono già disponibili, mentre X70 inizialmente sarà acquistabile soltanto online. Per maggiori informazioni è posibile consiltare il sito web Sony.

