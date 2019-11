I televisori Sony sono compatibili con Alexa

Come promesso dalla multinazionale giapponese a IFA 2019 di settembre, arriva il supporto dei televisori Sony con Alexa. Ora gli utenti dei dispositivi Amazon Echo possono sfruttare i comandi vocali per alcune delle funzioni principali, come per esempio accendere e spegnere il televisore, regolare il volume, gestire i comandi play, pausa, avanti e indietro veloce, cambiare canali e altro ancora.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore: il supporto dei televisori Sony con Alexa riguarda i modelli Bravia 4K HDR con piattaforma Android. I controlli vocali tramite l’assistente di Amazon possono essere utilizzati dagli utenti che possiedono gli speaker smart del colosso dell’e-commerce, tra cui Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show e anche Echo Dot.

Per attivare la nuova funzione sul proprio televisore Sony con Alexa gli utenti devono premere il pulsante Home sul telecomando del TV, scorrere in basso fino alla sezione App e poi selezionare Configurazione del controllo TV con l’app Amazon Alexa. Bisogna poi seguire le istruzioni a schermo, accettare l’informativa sulla privacy ed accedere con il proprio account Google quando richiesto.

Per rendere più agevoli i comandi vocali sui televisori Sony con Alexa è consigliabile assegnare un nome facile da pronunciare per individuare il televisore: è possibile scegliere tra quelli suggeriti in un elenco oppure crearne uno nuovo. Per completare la procedura bisogna abilitare le funzioni di Android TV all’interno dell’app Alexa sul proprio smartphone, collegare i propri account personali, infine chiedere ad Alexa di individuare i dispositivi disponibili in casa. Per la procedura completa di configurazione è possibile seguire il tutorial di Sony da questa pagina.

Il supporto dei televisori Sony con Alexa è disponibile per i modelli Bravia 4K HDR con Android commercializzati dal costruttore fin dal 2016. Qui di seguito riportiamo l’elenco di tutti i modelli supportati:

XD70, XD75, XD80, SD80, XD85 e la serie ZD9 (Android TV del 2016);

XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e la serie A1 (Android TV del 2017);

XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AF9 e la serie ZF9 (Android TV del 2018);

XG80, XG81, XG83, XG85, XG87, XG90, AG8, AG9e la serie ZG9 (Android TV del 2019).

Per gli utenti Apple purtroppo c’è ancora da aspettare. Sony ha promesso l’arrivo della compatibilità HomeKit, aggiornamento che deve ancora essere rilasciato e annunciato. Ricordiamo che anche Samsung e LG hanno annunciato la compatibilità con AirPlay 2 e alcuni anche per HomeKit: qui la nostra guida per i televisori LG.