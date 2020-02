HomeKit e AirPlay sui TV Sony serie 2018-2019 in Italia

Lo scorso dicembre Sony ha aggiunto HomeKit e AirPlay su alcuni dei propri televisori in catalogo: da qualche giorno il medesimo aggiornamento è stato esteso ai modelli delle serie 2018 e 2019, ampliando così il numero di televisori compatibili con le tecnologie di Apple.

Questa novità, lo ricordiamo, era stata annunciata al CES 2019 e ribadita ad IFA 2019 ma solo da pochi mesi è stata avviata la procedura per portare le funzionalità in alcuni TV del nostro paese.

Come aggiornare il TV

Per effettuare l’aggiornamento occorre premere il tasto “Help” sul telecomando e selezionare L’aggiornamento del software di sistema. Il software verrà rilasciato progressivamente e non è stabilita una data certa per un determinato modello: se avete preselezionato l’aggiornamento automatico vi verrà comunicato quando questo è pronto per essere installato.

Il modo consigliato da Sony per ricevere questo aggiornamento è quello di verificare che l’opzione Download automatico del software del TV in uso sia impostata su Sì. Il TV dovrebbe quindi ricevere l’aggiornamento automaticamente nelle prossime settimane. In alternativa, è possibile scaricare il firmware dal sito di assistenza europeo e aggiornare il TV mediante un dispositivo di memoria flash USB.

I nuovi TV Sony compatibili HomeKit e AirPlay

Stando a quanto riportato nella pagina di supporto, i nuovi televisori compatibili sono gli Android TV di Sony del 2018 serie AF9 e ZF9, ovvero:

KD-65AF9

KD-55AF9

KD-75ZF9

KD-65ZF9

E gli Android TV di Sony del 2019 serie AG9, ZG9, XG85/XG87 e XG95, quindi:

KD-75XG9505

KD-65XG9505

KD-55XG9505

KD-75XG8505

KD-65XG8505

KD-65XG8577

KD-55XG8577

KD-55XG8505

KD-98ZG9

KD-85XG9505

KD-85ZG9

KD-55AG9

KD-65AG9

KD-77AG9

KD-85XG8596

KD-55XG8588

KD-55XG8599

KD-55XG8596

KD-65XG8588

KD-65XG8599

KD-65XG8596

KD-75XG8588

KD-75XG8599

KD-75XG8596

KD-75XG8796

KD-65XG8796

KD-55XG8796

I vantaggi apportati dal nuovo aggiornamento

Nelle istruzioni per l’aggiornamento Sony elenca le possibilità di Aiplay 2 come lo streaming audio multistanza e lo streaming video da Mac, iPhone e iPad.

Ricordiamo che il funzionamento sotto HomeKit dovrebbe essere lo stesso già attivo nei TV LG (si veda questa nostra guida) con la possibilità di accendere e spegnere il TV oltre che di selezionare l’ingresso AV. Con l’aggiornamento arriverà anche l’integrazione Dolby Atmos attraverso gli speaker interni con la possibilità di attivazione di una modalità Suono dedicata ed automatizzata.