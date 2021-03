Sony Bravia XR A90J con intelligenza cognitiva arriva in Italia in aprile

Sony annuncia la finestra di lancio per l’Europa dei televisori OLED 4K HDR A90J della serie Master Bravia XR, presentati per la prima volta in occasione del CES 2021: annunciato come il primo TV al mondo dotato di intelligenza cognitiva sarà disponibile per la prenotazione in Italia dal 22 marzo, con arrivo sul mercato in aprile. Sony Bravia XR A90J è il modello OLED di punta della nuova serie Bravia XR e sfrutta un innovativo metodo di elaborazione che supera le prestazioni dell’IA convenzionale, studiato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Quando osserviamo qualcosa ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo Cognitive Processor XR esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un migliore risultato finale, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli non possibili con l’IA convenzionale.

Cognitive Processor XR è anche in grado di analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Inoltre, il sistema ottimizza ogni suono in qualità 3D surround, per generare un realismo supremo e un’acustica immersiva. La tecnologia apprende, analizza e comprende enormi quantità di dati e ottimizza in modo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, per offire allo spettatore un effetto realistico più elevato di qualsiasi TV Sony precedente.

I televisori OLED Bravia XR 4K HDR A90J della serie Master offrono inoltre l’esclusivo servizio Bravia CORE pre-caricato su tutti i nuovi modelli Bravia XR. Gli utenti avranno così a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment e la più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, Bravia CORE sfrutta la tecnologia Pure Stream per ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps. I televisori di questa serie Sony supportano di serie Apple AirPlay 2 e HomeKit, Alexa e Assistente di Google.

Disponibilità Sony Bravia XR A90J

In Italia sarà possibile prenotare i TV OLED 4K HDR A90J della serie Master Bravia XR da 65” e 55” dal 22 marzo; nei prossimi mesi del 2021 seguirà anche la versione da 83”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web Sony Italia. I prezzi non sono stati annunciati.

