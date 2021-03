Akvis AirBrush, Neon e Sketch mettono gli effetti speciali ai video

Gli sviluppatori di Akvis offrono una serie di strumenti per l’elaborazione di video che permette agli utenti di applicare diversi effetti di disegno e pittura ai filmati. I plugin aiutano a trasformare i filmati in animazioni stilizzate, creare colorati e vibranti video di alto livello.

AKVIS AirBrush Video aggiunge effetti di pittura ad aerografo, simulando la moderna tecnica della verniciatura a spruzzo su una superficie. AKVIS Neon Video offre effetti di linee luminose, creando brillanti immagini in movimento disegnate con vernice luminescente. AKVIS Sketch Video include effetti di disegno a matita; infatti, si presenta suddiviso in tre filtri artistici – Sketch Video Classic (stile Classico), Sketch Video Artistic (stile Artistico) e Sketch Video Esquisse (stile Schizzo). Ogni plugin viene fornito con un’ampia scelta di preset pronti all’uso.

Le nuove versioni forniscono nativamente integrati i preset per gli effetti artistici. Ora i preset vengono installati automaticamente in tutti i programmi compatibili per l’elaborazione video. Inoltre, l’aggiornamento offre una migliore compatibilità con gli editor video, un supporto migliorato per macOS Big Sur e miglioramenti a livello tecnico, oltre alla correzione di bug minori. Un elenco dettagliato delle modifiche è presentato sulla pagina di ogni programma.

Gli strumenti Akvis per l’elaborazione video in questione funzionano su Mac OS X 10.10 – 10.11 e macOS 10.12-11.0 (64-bit) e superiori, oltre che sui computer PC Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit). Akvis AirBrush Video è disponibile qui, Neon Video qui, infine Sketch Video è disponibile qui. I prodotti possono essere utilizzati come plugin in Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements ed EDIUS Pro 9. Sono multilingua, italiano compreso.

Tutti gli utenti di AirBrush Video e Neon Video possono aggiornare gratuitamente questi plugin alle nuove versioni. Per quanto riguarda Sketch Video, l’aggiornamento è gratuito per i clienti che hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze nel corso degli ultimi 12 mesi. Gli utenti con le licenze per Sketch Video non valide per l’odierna versione possono aggiornare il prodotto al prezzo di 14 euro.

I plugin Akvis per l’elaborazione video possono essere acquistati come prodotti separati o tutti e tre insieme nel Pacchetto Video con uno sconto del 30% rispetto all’acquisto delle singole licenze. I prodotti sono disponibili nelle versioni Home e Pro, con diversi livelli di funzionalità.

Akvis è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.

