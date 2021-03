Xiaomi Living in a Movie è il corto di Muccino girato con Mi 11

Xiaomi presenta Living in a Movie, un cortometraggio di Gabriele Muccino interamente girato con il nuovo smartphone Mi 11 5G. Diretto dal regista di fama mondiale, il cortometraggio indaga il senso di smarrimento delle nuove generazioni che vivono sospese tra finzione e realtà, portando in evidenza tutta la magia e la suggestione del cinema. Ovviamente, un’occasione per mostrare le potenzialità multimediali dell’ultimo top di gamma della casa cinese.

Xiaomi ha voluto spostare ancora una volta i confini della creatività scegliendo la poetica e la maestria di Gabriele Muccino, uno dei più grandi cineasti contemporanei italiani, per dare vita al corto Living in a Movie, interamente girato con lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G e prodotto da BUDDYfilm con la consulenza strategica di Augmented Creativity.

Lo scopo del cortometraggio è quello di indagare sul sottile confine tra finzione e realtà. Un rapporto tutt’altro che semplice e risoluto ma lascia spazio a profonde considerazioni e riflessioni. A raccontare questo dissidio sono Marco e Giulia, i due protagonisti della storia interpretati da Elisa Visari ed Eduardo Valdarnini, entrambi testimoni dello stesso tipo di turbamento che li porta sempre a sentirsi in bilico tra mondi paralleli, come se la loro vita si stesse svolgendo proprio all’interno di un film. Sarà il regista stesso che, entrando fisicamente in scena con un cambio momentaneo di ruolo da regista a protagonista, li prenderà per mano e li aiuterà a capire quale storia stanno realmente vivendo.

Ecco le dichiarazioni di Muccino alla fine delle riprese:

Evoluzione del cinema e sviluppo tecnologico vanno da sempre di pari passo. Il grande schermo ha sempre saputo rispondere alle esigenze del proprio pubblico e lo ha sempre stupito adeguandosi alle diverse innovazioni tecnologiche, anche se la sua essenza non è mai cambiata. Con l’avvento del digitale anche la regia si è trasformata, alcuni passaggi sono accelerati o addirittura tagliati, perché avvengono direttamente durante le riprese. La tecnologia di oggi ci consente di acquisire immagini dettagliate e scene precise, restituendoci una definizione decisamente superiore rispetto a quella dell’occhio umano. Il Mi 11 mi ha permesso di unire insieme l’alta definizione delle immagini con la velocità di messa in opera. Un requisito fondamentale per lo standard cinematografico, ma finora impensabile da realizzare con un semplice smartphone

Del terminale ve ne abbiamo parlato direttamente a questo indirizzo dove potrete prendere visione di tutte le specifiche tecniche, mentre per scoprire il corto di Gabriele Muccino girato con Mi 11 5G, andrà in onda sui canali Facebook e YouTube di Xiaomi Italia questa sera alle ore 18.00. Il corto sarà disponibile ufficialmente su YouTube a partire da martedì 2 marzo.

Xioami Mi 11 è già disponibile all’acquisto a questo indirizzo, dove è possibile portarlo a casa in sconto a 661,60 euro, nella versione nera o blu. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili da questa pagina. Per chi è interessato all’universo Android si parte da qui, invece per chi preferisce iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.