Sony presenta due super proiettori laser SXRD 4K per la casa

Sony presenta i nuovi proiettori SXRD con 4K nativo VPL-XW7000ES e VPL-XW5000ES, tra i più compatti, pensati per un utilizzo domestico, anche in ambienti molto illuminati. Ecco prezzi e caratteristiche.

Entrambi i proiettori sono caratterizzati dal pannello SXRD con 4K nativo da 0,61″ più piccolo al mondo, così avere un design del telaio compatto. Le nuove ottiche si servono della tecnologia TRILUMINOUS PROTM, per offrire all’utenza un’esperienza 4K HDR. Sono dotati di “X1TM Ultimate per proiettori” di Sony, il processore d’immagine basato sulla tecnologia impiegata nella serie di TV BRAVIA.

In particolare, il modello VPL-XW7000ES è il nuovo proiettore laser HDR con 4K nativo della gamma di Sony, con 3.200 lm di luminosità e supporto alla tecnologia Live Colour Enhancer, che ottimizza l’uso del processore anche in ambienti domestici molto illuminati. Questo modello è dotato di ottica Advanced Crisp Focused (ACF) da 70 mm di diametro con elemento anteriore asferico e gruppo di messa a fuoco di tipo flottante.

Funzionalità comuni di VPL-XW7000ES e VPL-XW5000ES

Entrambi i proiettori vantano un pannello SXRD con 4K nativo da 0,61″ con 8,3 milioni di pixel. Offrono neri ricchi e profondi, anche grazie alla presenza nel pannello di uno strato di silicio riflettente, che migliora il controllo della luce per una riproduzione di ombre e neri, così come la durevolezza e la riflettanza della luce. La nuova serie XW supporta l’input 2K a 120 Hz con latenza in ingresso di 13 ms.

Tra le caratteristiche comuni anche il supporto alla tecnologia Dynamic HDR Enhancer, che rende la visione delle scene ancora più luminose o, dove serve, più scure. Le Ottiche Advanced crisp focus (ACF). migliorano invece la nitidezza con un’ottica anteriore asferica da 70 mm per una più ampia area di messa a fuoco al livello 4K.

Il modello VPL-XW5000ES ha un listino di partenza di 5,999 euro, mentre il modello VPL-XW7000ES si acquista a 14,999.