Sony lancia i proiettori per home cinema in 4K nativo

Sony lancia i nuovi proiettori per la casa con supporto al 4K nativo, con una elaborazione avanzata e risoluzione HDR ottimizzata. Si tratta dei modelli VPL-VW590, VPL-VW90 e VPL-GTZ380 che ampliano la gamma di video proiettori per home cinema di Sony.

Una delle caratteristiche principali è il supporto alla risoluzione 4K nativa di 4.096 x 2.160 pixel e il pannello SXRD per i canali Custom Installation (CI) e consumer. Tra i tre modelli, quelli più economici risultano VPL-VW590ES, VPL-VW790ES, mentre il modello di punta è VPL-GTZ380.

Le funzionalità chiave di VPL-VW590ES e VPL-VW790ES, il primo a lampada, il secondo a laser, è il supporto per una esperienza HDR grazie all’utilizzo del nuovo processore per immagini “X for projector” che sfrutta la tecnologia utilizzata nei migliori TV di Sony. Lanciati a una fascia di prezzo competitiva, i proiettori amplieranno l’offerta di prodotti affidabili di alta qualità di Sony.

La potenza di elaborazione del processore X1 for projector supporta analisi più dettagliate e ottimizza l’HDR rispetto ai modelli precedenti, portando così contenuti HDR, per scene ancora più luminose e scene scure ancora più scure. Il range dinamico di contrasto e luminosità è stato ulteriormente esteso grazie al collegamento con laser e diaframma. Godono di una tecnologia esclusiva chiamata Reality Creation con Super Resolution di Sony per arricchire i contenuti 4K e ottenere dettagli e texture ancora più realistici.

Quando si parla, invece, del modello VPL-GTZ380, si fa riferimento al proiettore laser 4K SXRD di punta. Questo proiettore offre immagini di alta qualità con supporto HDR, per un contrasto elevato, luminosità e ampia gamma di colori in un corpo compatto, ottimizzato per giochi, programmi televisivi e film.

Questo proiettore integra il nuovo pannello SXRD 4K nativo da 0,74″ con una migliore stabilità luminosa e una nuova sorgente di luce al laser. Questo particolare modello riesce a raggiungere una luminosità di 10.000 lumen e un’ampia gamma di colori pari al 100% di DCI-P3 senza nessuna perdita di luminosità.

Prezzi e disponibilità

I nuovi proiettori Sony 4K VPL-VW590ES è disponibile per l'ordine a partire da oggi nei colori bianco e nero, così come il modello VPL-VW790ES. Il modello VPL-GTZ380 sarà disponibile questo inverno.