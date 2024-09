iPhone 16, in Russia non si possono vendere ma gli ordini sono alle stelle nonostante i costi di importazione

Pubblicità

I pre-ordini degli iPhome 16 in Russia risultano del 15% superiori rispetto a quanto visto lo scorso anno con gli iPhone 15, nonostante i nuovi dispositivi risultano fino al 50% più cari rispetto ai paesi occidentali.

A riferirlo è Reuters, spiegando che nella Federazione Russa il mercato “grigio” o “parallelo” è sostanzialmente legale e permette di importare beni senza il permesso dei brand dopo che aziende come Apple hanno imposto dal 2022 divieti di esportazione in risposta alla guerra in Ucraina. La Cupertino è stato il primo vendor di computer a imporre questi limiti (poi hanno seguito le indicazioni anche altri brand statunitensi).

I pre-ordini degli iPhone 16 sono partiti il 10 settembre e i dispositivi dovrebbero essere disponibili nei negozi a partire dalla prossima settimana. Rivenditori di dispositivi elettronici quali M.Video hanno riferito a Reuters che i prezzi partono da 112.999 rubli (circa 1095 euro) per l’iPhone 16, in altre parole 400$ in più rispetto ai prezzi USA (dove si parte da 799$). L’iPhone Pro Max con unità di archiviazione da 1TB in Russia à disponibile nei pre-ordini a 249.999 rubli (2424 euro) rispetto ai 1599$ USA. Nonostante i costi elevati, come accennato i dati dei pre-ordini sembrano buoni e i numeri superiori del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando furano avviati i preordini per la lineup di iPhone 15.

Gli iPhone in Russia arrivano importati da Turchia, Cina, India ed ex stati sovietici che non hanno impostato sanzioni alla Federazione. tollerando un mercato parallelo che fa alzare i prezzi. Il governo ha cercato di bloccare Apple in vari modi, anche lasciando intendere che nei dispositivi potrebbe nascondersi spyware statunitensi, obbligando funzionari governativi a non usare iPhone e prodotti Apple.

Come accennato Apple ha sospeso tutte le vendite di prodotti in Russia nel marzo 2022 e ha interrotto anche servizi come ApplePay in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca

Recentemente dalla Federazione è arrivata notizia che l’agenzia federale che si occupa di monitorare e controllare l’accesso ai mass media, spenderà quasi 600 milioni di euro nei prossimi cinque anni per aggiornare infrastrutture che consentono di filtrare il traffico internet nello Stato transcontinentale.