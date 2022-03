Sony svela gli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium

Sony annuncia oggi nuove versioni dei suoi abbonamenti PlayStation Plus, che si traducono in una vera e propria risposta Xbox Game Pass di Microsoft. PlayStation Plus è ora una combinazione dei due attuali servizi in abbonamento di Sony, PlayStation Plus e PlayStation Now. Due nuove opzioni di abbonamento PlayStation includeranno l’accesso ai giochi multiplayer, insieme a un catalogo di giochi PlayStation selezionati da installare o trasmettere in streaming.

Questi nuovi livelli saranno disponibili a partire da giugno in Asia, seguiti dal Nord America, dall’Europa e dal resto del mondo. Come parte del lancio, PlayStation Now non sarà più disponibile come servizio autonomo. PlayStation Plus Essential ha un prezzo mensile di 9,99 dollari e includerà gli stessi vantaggi PlayStation Plus attuale con accesso multiplayer online, due giochi scaricabili mensilmente, sconti e spazio di archiviazione cloud per i giochi salvati. Questo livello di PlayStation Plus rimarrà effettivamente lo stesso e allo stesso prezzo di quello attuale.

PlayStation Plus Extra sarà il nuovo livello di abbonamento, che include tutti i vantaggi della versione Essential, ma aggiunge fino a 400 giochi PS4 o PS5 da poter giocare all’interno dell’abbonamento a un prezzo di 14,99 dollari al mese. Il terzo livello è PlayStation Plus Premium, al prezzo di 17,99 dollari al mese.

L’opzione PlayStation Plus Premium include tutti gli stessi vantaggi in Essential ed Extra, insieme a 340 giochi aggiuntivi tra cui titoli PS3 selezionati, da giocare tramite streaming cloud. Ci sarà un catalogo di giochi classici disponibili sia da giocare in streaming, che pronti per il download, tra cui i giochi originali PlayStation, PS2 e PSP. In questo livello Premium saranno offerte anche prove di gioco limitate nel tempo, in modo che i possessori di PlayStation possano provare i giochi prima di acquistarli.

Al momento del lancio, Sony prevede di includere giochi come Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Attenzione, però, come ricorda Verge, Sony non promette di rendere tutti i suoi prossimi giochi esclusivi PlayStation disponibili il giorno del lancio attraverso questo servizio in abbonamento.

Si tratta di una risposta forte a Xbox Game Pass, che attualmente domina il settore dei giochi in abbonamento stile Netflix.