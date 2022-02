Sony prepara la sua riposta a Xbox Game Pass

Sta per arrivare il rivale di Xbox Game Pass: secondo le indiscrezioni Sony starebbe infatti preparando il suo servizio in abbonamento per PlayStation che prevede tre diversi livelli, in modo da adattarsi alle diverse esigenze dei videogiocatori. In base ai documenti consultati si chiamerà Spartacus, sarà disponibile per PS4 e PS5 e dovrebbe unire i vantaggi offerti dagli abbonamenti PlayStation Now e PlayStation Plus.

Il livello base pare costi 10 dollari al mese, si chiamerà Spartacus Essential e come il pacchetto PS Plus attuale dovrebbe offrire l’accesso mensile ad una serie di videogiochi selezionati da poter aggiungere alla propria libreria; il livello intermedio avrà un prezzo di 13 dollari al mese, si chiamerà Spartacus Extra e oltre ai vantaggi del piano Essential consentirà di accedere a un ulteriore catalogo di videogiochi più vecchi: si dice che potrebbero essere già centinaia e gli stessi che attualmente offre il pacchetto PS Now.

Spartacus Premium sarà invece il livello più costoso del servizio: costerà 16 dollari al mese e includerà tutti i vantaggi appena descritti insieme all’accesso alle funzionalità di streaming di PS Now e a una libreria di giochi classici; inoltre dovrebbe offrire l’accesso a una funzione chiamata “game trials” con cui sarà possibile scaricare e iniziare a giocare ai nuovi giochi per PlayStation prima ancora di venire rilasciati. Se sarà simile al sistema di EA, dovrebbe poter essere possibile giocare a un solo gioco prima del lancio ufficiale e solo per un determinato numero di ore.

Nelle prossime settimane il servizio entrerà nella fase di test ma non sappiamo se offrirà anche dell’altro, anche perché nel confronto il servizio Xbox Game Pass di Microsoft non è cosa da poco: l’azienda infatti ha comprato Bethesda e ha recentemente acquisito pure Activision Blizzard, cominciando già ad aggiungere gradualmente i giochi delle due società al proprio abbonamento, quindi Sony dovrà darsi da fare per rendere Spartacus un’opzione più allettante.