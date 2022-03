Vivo, il primo smartphone pieghevole arriva l’11 aprile

Il mercato dei dispositivi pieghevoli è al momento dominato da Samsung con i suoi telefoni Galaxy Z Flip e Fold, che ha svolto un ruolo chiave nel portare avanti la categoria: adesso, però, i tempi sembrano essere maturi anche per altri marchi, e dopo Huawei, Honor, Motorola, Xiaomi e Oppo, anche Vivo vuol far parte della comitiva, annunciando la presentazione del suo primo pieghevole per l’inizio della prossima settimana.

L’azienda ha condiviso un’anteprima su Weibo dalla quale si evince un design simile al Fold di Samsung; anche il nome risulta familiare, considerando che il dispositivo si chiamerà Vivo X Fold. Le voci hanno affermato che il display pieghevole sarà da 8 pollici, con uno strato di vetro ultrasottile sulla parte superiore e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Considerando che Oppo e Vivo (e OnePlus) sono tutti di proprietà della stessa società madre, BBK Electronics, si aspetta che X Fold condivida alcuni elementi di design di Oppo Find N. Oltre al pieghevole, Vivo dovrebbe anche svelare il suo primo tablet, il Vivo Pad, al prossimo evento che si terrà per l’appunto il prossimo 11 aprile. A differenza di Oppo e Xiaomi, l’azienda ha pochissima presenza al di fuori della Cina e dell’Asia, ma in ogni caso ha una reputazione importante in tema di design e prestazioni della fotocamera.

L’azienda ha confermato la presentazione dell’11 aprile prossimo con un tesser ufficiale visibile in questo articolo, che però non svela grandi sorprese. Negli scorsi giorni vivo ha presentato V23 5G, un terminale che si contraddistingue per un comparto fotocamere frontale unico, che include anche un sensore da ben 50 megapixel. Per tutte le notizie che riguardano il marchio vivo, invece, vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.