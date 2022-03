Apple brevetta sensori di forza per iPhone, Watch e MacBook

Fatta eccezione per il trackpad sui MacBook, Apple ha praticamente interrotto la tecnologia Force Touch (nota anche come 3D Touch) nei suoi prodotti: tuttavia, sembra che la società abbia ancora in programma di riportare in qualche modo una tecnologia simile al Force Touch su Apple Watch, MacBook e persino iPhone impiegando sensori di forza o pressione.

L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha pubblicato diversi brevetti Apple relativi ai sensori di forza/pressione. Uno dei brevetti rivela sensori di forza progettati per “dispositivi con fattore di forma ridotto” come Apple Watch e persino AirPods. I sensori di forza tradizionali occupano un “volume sostanziale” all’interno del prodotto, rendendoli difficili da montare all’interno di determinati dispositivi. Con la nuova tecnologia, Apple sarebbe in grado di realizzare una superficie sensibile alla pressione utilizzando sensori di pressione microelettromeccanici.

Il brevetto mostra un Apple Watch con un pulsante laterale sensibile alla pressione, il che indica che l’azienda potrebbe sostituire i pulsanti fisici con nuovi basati sulla diversa pressione. All’inizio di quest’anno, un altro brevetto ha mostrato una nuova corona digitale con sensori ottici invece di rotazione meccanica, il che farebbe pensare che Apple stia cercando nuovi modi per rendere Apple Watch più robusto con meno parti mobili.

È interessante notare che un secondo brevetto mostra come l’azienda abbia testato i sensori di pressione per creare cinturini intelligenti per Apple Watch in grado di rilevare la pressione sanguigna e persino la velocità delle onde del polso. Secondo le voci, Apple Watch Series 8 avrà nuove funzionalità per la salute, quindi potremmo saperne di più entro la fine dell’anno.

Altri brevetti Apple mostrano come i sensori di pressione microelettromeccanici possano essere utilizzati nei trackpad dei MacBook e persino sotto il display dell’iPhone per “rilevare con precisione piccoli o graduali cambiamenti”. La descrizione, ovviamente, porta a credere che la tecnologia consentirebbe un’esperienza simile a quella con il 3D Touch.

I brevetti mostrano che la tecnologia combina più moduli piccoli insieme piuttosto che utilizzare un singolo componente di grandi dimensioni, quindi forse questo permetterà ad Apple di riportare 3D Touch con una tecnologia più economica e più facile da integrare nei dispositivi, che consentirebbe di estenderla a device come l’iPad, che in passato non ha mai beneficiato della tecnologia, per via della sua complessità.