Sony svela il SUV elettrico Vision-S al CES 2022

Anche Sony è presente al CES 2022 (Consumer Electronics Show) di Las Vegas e tra le novità in mostra nel suo stand, un prototipo di veicolo elettrico denominato VISION-S 01, che riferisce di stare già testando su strada, e un prototipo con un nuovo form factor, stile SUV, denominato VISION-S 02.

Erano già circolate voci di un presunto interessamento di Sony al settore delle auto elettriche e ora arriva la conferma. Nel 2020 al CES l’azienda giapponese aveva mostrato Vision-S, una concept car che a quanto pare è stata sfruttata come banco di prova per una serie di tecnologie che un giorno potrebbero essere sfruttate su veicoli a guida autonoma.

Il SUV di Sony vanta sensori su tutta la carrozzeria, inclusi ovviamente sensori CMOS e LiDAR sfruttati per l’assistenza alla guida. L’azienda ha fatto sapere di avere effettuato test in varie zone d’Europa con l’obiettivo di offrire un sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di livello 2+. In questa categoria rientrano le vetture con un certo grado di automazione, gestite manualmente dal pilota e coadiuvate da una serie di interventi da parte dell’elettronica di bordo relativamente a acceleratore, freno e sterzo, in situazioni di guida “non-ordinarie”.

Sono presenti sensori Time-of-Flight per l’identificazione del conducente, e il supporto per le gesture e i comandi vocali. Non manca la connettività 5G, perfetta per gli aggiornamenti over-the-air e altre funzionalità gestibili da remoto sulle quali Sony sta lavorando con non meglio precisati partner.

Vision-S 02 è al momento solo un prototipo ma l’azienda sembra avere ambizioni (e i soldi non mancano) per diventare un player di riferimento nell’ormai affollato settore dei veicoli elettrici. La divisione che si occuperà di veicoli si chiamerà Sony Mobility Inc. In precedenza erano circolate indiscrezioni secondo le quali Sony stava collaborando con Magna, importante produttore a contratto di componenti e automobili. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare in primavera.

Lenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, chiudendo la confernenza di Sony al CES, ha prlato della direzione futura di VISION-S, indicata come «Una iniziativa il cui obiettivo è contribuire all’evoluzione della mobilità». Ha affermato ancora che «In qualità di ‘creative entertainment company’, l’azienda è in una buona posizione per ridefinire la mobilità» e ha annunciato che nella primavera 2022 creerà una società operativa, Sony Mobility Inc.» attraverso la quale il gruppo intende esplorare l’ingresso nel mercato EV.

Tutte le notizie e le novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet. Invece per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.