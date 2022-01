Roland AeroCaster VRC-01, mixer video wireless per streamer al CES 2022

Le dirette video da iPhone funzionano bene, ma pensate come potrebbe migliorare usandone più di uno per cambiare rapidamente inquadratura, magari durante un concerto o un evento all’aperto. L’AeroCaster VRC-01 che Roland sta mostrando in questi giorni al Consumer Electronics Show di Las Vegas facilita proprio questo, sfruttando gli iPhone come telecamere e un iPad come computer centrale per gestire il tutto.

Si tratta nello specifico di una console di commutazione video portatile che funziona senza fili, a parte quelli necessari per connetterla all’iPad e collegare eventualmente un paio di cuffie da usare come monitor per l’audio. Per il resto infatti ciascun iPhone connesso funge da telecamera che resta collegata al sistema tramite WiFi o rete cellulare, in modo da poterlo così muovere liberamente o comunque posizionare su un cavalletto senza avere l’impedimento dei cavi.

Il tablet come dicevamo serve invece per gestire il software di mixaggio principale, mentre su iPhone è sufficiente installare l’app mobile AeroCaster Camera in modo da poterle collegare al sistema. In breve chi vuole realizzare un video multi-camera e non vuole impazzire dietro a due o più telecamere, adesso può farlo con Roland AeroCaster VRC-01 utilizzando i telefoni che si hanno a disposizione.

Dalla console è possibile passare da una telecamera all’altra e mixare l’audio in tempo reale: ci sono anche due ingressi XLR combo per microfoni di livello professionale e un ingresso TRS/phone, oltre ad alcuni effetti audio basilari come riverbero e lip sync delay.

Va detto che l’azienda offre già sistemi professionali della serie V per quanto riguarda gli switcher e i mixer video della gamma Pro AV: il VRC-01 presentato in fiera, in vendita da marzo a 295 dollari, sembra essere più un’opzione alla portata dell’utente comune, che punta principalmente alle dirette su Twitch o YouTube, anche se è comunque possibile utilizzarla per gli streaming su Facebook Live o qualsiasi altro canale RTMP. Potremmo definirlo il fratello di GO: Mixer Pro X, visto che entrambi offrono funzionalità “prosumer” all’interno però di un prodotto più accessibile.

