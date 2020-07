Sony testerà il prototipo di auto elettrica Vision-S su strade pubbliche

Sony ha sorpreso tutti quando durante lo scorso CES ha svelato un prototipo di auto elettrica. All’epoca non c’era ancora la possibilità di portarla su strade pubbliche, ma a distanza di qualche mese le cose sono completamente cambiate. L’auto, infatti, sarà testata sulla pubblica via.

Il colosso giapponese dell’elettronica ha rivelato tramite YouTube, come riportato da Autoblog, che l’auto è arrivata a Tokyo per far avanzare le tecnologie di rilevamento e audio della società e che il prototipo è attualmente in fase di sviluppo per le prove su strada pubblica entro quest’anno fiscale.

Sony ha dichiarato di aver creato il prototipo della sua auto elettrica per mostrare la propria tecnologia alle case automobilistiche, tuttavia sembra che la compagine sia interessata a fare davvero qualcosa in più con l’auto.

Vision-S ha due motori da 200 kW, uno nella parte anteriore e l’altro nella parte posteriore. Può accelerare da 0 a 100 in appena 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 chilometri orari. Al momento della presentazione dell’auto, Vision-S proponeva capacità di guida autonoma di livello 2, il che significa che può gestire sterzo, accelerazione e frenata, ma che necessita della presenza di un guidatore che prenda il controllo dell’auto quando necessario.

Il veicolo Sony Vision-S è dotato di 33 sensori per consentire la guida autonoma e altre funzioni, come il riconoscimento di persone e oggetti sia all’interno, che all’esterno dell’abitacolo. Può regolare le impostazioni dell’auto a seconda delle preferenze di chiunque sia all’interno.

Inoltre, visto che si parla di Sony, non manca di certo l’attenzione all’intrattenimento. Vision-S gode del supporto alla tecnologia Reality Audio 360, con altoparlanti in ciascuno dei poggiatesta dei quattro posti disponibili. Inoltre, al suo interno, mette a disposizione anche una interfaccia utente intuitiva, con un touchscreen panoramico. La Vision-S ha sicuramente attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, e anche di molti utenti che sognano l’auto a guida autonoma elettrica del futuro. Chissà quali saranno i prossimi risvolti.

