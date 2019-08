Sony XAV-AX8000 mette Carplay e Android Auto su qualsiasi auto

Se avete una vecchia automobile e un solo modulo Din a disposizione ora potete mettere sul cruscotto uno schermo stile iPad, contenente le informazioni e la navigazione di CarPlay e Android Auto, grazie a Sony XAV-AX8000.

Questa nuova autoradio smart è aggiornata per supportare fin da subito iOS 13 – mentre per il modello XAV-AX5000 sarà rilasciato un aggiornamento più avanti – ed offre un display WVGA da 8,95” per poter contenere un ampio numero di informazioni. Il punto di forza sta nella facilità di installazione in quanto richiede un singolo spazio DIN, lo stesso solitamente necessario per installare le autoradio più comuni anche sulle autovetture datate.

Il sistema di supporto su cui è progettato Sony XAV-AX8000 consente di inclinare il display, regolarne l’altezza e la profondità e di installare così un sistema di infotainment di ultima generazione anche laddove lo spazio a disposizione non lo consentirebbe.

Il supporto a CarPlay di Apple ed Android Auto è garantito dal collegamento via USB con lo smartphone ed è possibile gestire le funzioni principali del sistema tramite i soli comandi vocali. Con un futuro aggiornamento – spiega la società – sarà anche introdotto il supporto alla piattaforma WebLink di Abalta, grazie alla quale gli utenti Android e iOS possono trasmettere in streaming il contenuto di specifiche applicazioni che non sono normalmente supportate dagli altri due sistemi.

Ad esempio si potrà utilizzare Sony XAV-AX8000 per mostrare ai passeggeri un video su YouTube o utilizzare tutte quelle applicazioni che non sono installabili su CarPlay e Android Auto: chiaramente il compromesso da accettare sarà un’esperienza d’uso meno performante, ma tuttavia si tratta di un’opportunità importante per poter ampliare di molto l’utilizzo del sistema in svariate occasioni.

Dal punto di vista della qualità audio, questo sistema integra un’amplificazione 4 x 55 W oltre alla connettività Bluetooth per lo streaming audio con supporto ai codec SBC e AAC. Inoltre se nell’abitacolo è presente una fotocamera installata sul retro, sarà possibile controllarla tramite il display.

Sony XAV-AX8000 arriverà sul mercato americano a dicembre al prezzo di 600 dollari. Non sappiamo se e quando arriverà nel nostro paese: attualmente il modello più potente sul mercato italiano è il Ricevitore Sony XAV-AX3005, con radio DAB, schermo da 6,95″ e chiaramente il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto. Nel momento in cui scriviamo lo trovate su Amazon in vendita a 359 euro.