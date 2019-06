CarPlay con iOS 13 sarà tutto nuovo

Alla WWDC 2019, tra iPadOS e iOS 13, Apple ha mostrato anche le novità riguardanti CarPlay, il sistema di infotaintment per l’auto basato su iOS. Ecco le nuove funzionalità che verranno implementate a breve.

Le nuove caratteristiche includono una UI ridisegnata, che adesso sfrutterà in modo pià intelligente lo sapzio disponibile a schermo, rendendo la UI più efficiente. È interessante notare che la nuova dashboard è adesso più simile ad Android Auto, che è stata riprogettata di recente.

Il cambiamento più importante per CarPlay in questo 2019 è la possibilità di utilizzare Siri con applicazioni di terze parti, come Pandora e Waze. Questa sarà una vera manna dal cielo per molti automobilisti, e siamo certi contribuirà a migliorare la sicurezza in auto, non costringendo i conducenti a guardare lo schermo per eseguire tap.

Altre modifiche includono la visualizzazione delle cover degli album musicali, come vengono visualizzati in Musica. Ancora, novità importanti sono le notifiche intelligenti basate sulla localizzazione, come l’apertura del garage o eventi presenti in calendario.

