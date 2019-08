Buddybank regala un anno di musica in streaming con Tidal Premium

Un anno di musica in streaming con Tidal Premium senza cacciare una lira, anzi, un euro. Grazie alla promozione lanciata da Buddybank in collaborazione con Tidal gli utenti possono infatti ricevere gratuitamente 12 mesi di abbonamento al noto servizio che offre accesso ad oltre 60 milioni di canzoni, 250.000 video musicali, podcast originali, concerti in diretta streaming e migliaia di playlist selezionate da esperti.

L’idea di avviare questa partnership tra le due aziende nasce dal fatto che, secondo una recente analisi di mercato condotta dall’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, attualmente 31 milioni di italiani accedono mensilmente ad Internet da smartphone o tablet.

Da una parte la cosiddetta “streaming generation” propende nell’utilizzo dei servizi bancari attraverso le applicazioni online, dall’altra preferisce ascoltare musica in streaming – soprattutto i millennials, che utilizzano lo smartphone anche per fare acquisti online e nei negozi oltre che chattare con i propri amici.

Per approfittare di questa promozione dedicata al mercato italiano e denominata Music for every buddy non bisogna far altro che aprire un conto buddybank – la nuova banca conversazionale di UniCredit e 100% digitale da smartphone – entro e non oltre il 31 ottobre 2019.