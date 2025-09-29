Sorpresa per chi ha una smart tv: streaming video gratis da stasera in modo perfettamente legale

Streaming video gratis, ed è tutto perfettamente legale: buone notizie per tutti i possessori di una smart tv.

Ci avviciniamo – anche se dal caldo di questi giorni non si direbbe – alla fatidica stagione desiderata dai cinefili e dagli appassionati delle serie tv. Coperta, the caldo e un film o una serie tv nelle quali immergersi in una fredda serata.

Oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta con le piattaforme streaming, come Netflix o Prime Video, senza dimenticare i servizi delle reti nostrane – che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante nel campo – come Raiplay o Mediasetinfinity. Ma per chi non vuole abbonarsi ci sono diverse alternative, tutte validissime, con titoli che riescono a soddisfare qualsiasi utente (e no, non parliamo del fatidico “pezzotto”).

Siti gratuiti dove guardare film e serie tv gratis

Come accennato esistono diversi siti dove possiamo vedere film e serie tv totalmente gratis, senza il bisogno di nessun tipo di abbonamento.

Il primo sito che vi consigliamo è 123Movies, forse il più famoso della lista. Film, serie tv, cartoni animati, docufilm e documentari ma anche reality show e talk show, per poter soddisfare i gusti di qualsiasi utente. Interfaccia intuitivo, facilissimo da usare, questo sito è anche apprezzato per la possibilità di attivare (o disattivare) i sottotitoli, una vera benedizione per chi vuole imparare le lingue. Basterà registrarsi, creando un account, per poterlo usare (ma niente abbonamenti).

Ottima qualità video e audio, e poi film, serie tv, eventi sportivi e documentari in lingua italiana (se non volete sforzarvi con i sottotitoli): Pluto TV è un piccolo gioiello da conoscere. Negli ultimi tempi ha acquisito sempre maggior risalto sul web: molti utenti apprezzano che sia sicuro e adatto per ogni età, la presenza di un app sia per iPhone che Android e che non sia necessario nemmeno registrarsi. Tutto a costo zero.

Altro sito molto popolare in Italia è AZMovies. Anche qui non ci sono solo film ma anche documentari, serie tv e talk show e tutti in HD. Il sito è facilissimo da usare e molto comodo, offrendo agli utenti la possibilità di cercare il film per genere e anno di uscita. Di tanto in tanto potreste incappare in una pubblicità ma ricordate che tutto è totalmente gratuito. Insomma, ne vale la pena.

C’è poi un sito da annoverare, quasi venerato dagli amanti dei vecchi film. Si chiama Archive.org e (come si intuisce da nome) ha una sezione cinema dove potrete ammirare vecchie pellicole – dai grandi classici ai meno noti – che non sono più protetti dal diritto d’autore. Sito sicuro e ben strutturato, viene usato anche da coloro che il cinema lo stanno studiando. Un bonus? La presenza di cortometraggi di tanti anni fa (anche di grandi firme ai loro esordi).

E chiudiamo con il sito più famoso ma che paradossalmente in molti dimenticano quando si parla di film gratis. Parliamo di Youtube, ormai da anni avviato a diventare una piattaforma di intrattenimento anche per serie tv, documentari e reality show (oltre che film, chiaramente). Tanti i titoli gratuiti ma per accedervi sarà necessario registrarsi (anche se potete collegarvi con il vostro account Google). Date un’occhiata al catalogo, merita davvero.