Voglia di Liquid Glass su Windows, come attivare le trasparenze su PC

Di Mauro Notarianni
Tra le novità di iOS 26, macOS 26 e altri recenti sistemi operativi di Apple c’è sicuramente il nuovo design con Liquid Glass. Il design in questione (condiviso o tra iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS) secondo Apple rende le app e le esperienze di sistema “più espressive e piacevoli”, pur risultando subito familiare.

Un nuovo materiale traslucido (chiamato, per l’appunto “Liquid Glass”) riflette e rifrange ciò che ha intorno e al contempo si trasforma in modo dinamico per aiutare l’utente a mantenere il focus sui contenuti. Nelle intenzioni di Apple Liquid Glass dovrebbe rendere tutto più coinvolgente, dai controlli alla navigazione, dalle icone delle app ai widget e altro, nelle app sia di Apple che di terze parti.

Il design ricorda secondo molti Aero,  shell visiva di Windows Vista e 7 che permetteva di creare un’area di lavoro con effetti ed animazioni tridimensionali, di trasparenza, con ombre e finestre traslucide, elemento che non è sfuggito a Microsoft che ha anche preso in giro per questo motivo Apple.

L’effetto liquid glass di macOS 26 Tahoe – macitynet.it

Come creare l’effetto Liquid Glass su Windows?

Se amate gli effetti Liquid Glass e disponete di uno o più PC con Windows potreste avere voglia di simulare le trasparenze su Windows. Come fare?

Il sito tedesco Computer Bild consiglia due utility per simulare l’interfaccia dei PC a Liquid Glass o ripristinare in qualche modo Aero. La prima utility e si chiama WindowsTop. È gratuito e permette di rendere trasparente qualsiasi finestra sfruttando dei semplici cursori di regolazione; l’utility offre funzioni di gestione e configurazione delle finestre e opzioni che consentono di gestire le finestre in primo piano.

WindowsTop in funzione – Immagine di Computer Bild

La seconda utility suggerita si chiama WindowBlinds, un software che permette di impostare in Windows 10/11 un design trasparente stile Aero Glass, con risultati simili a Liquid Glass. Questo software è venduto a 32€, ma si può provare gratis per 30 giorni e decidere eventualmente in seguito se comprarlo.

L’utility permette di personalizzare vari aspetti visivi di Windows e sfruttare anche “temi”: i più simili a LiquidGlass sono denominati Diamond e Win8.

