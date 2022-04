Samsung presenta la sua sound bar Dolby Atmos Q990B con Q-Symphony 2.0

Insieme ai suoi nuovi televisori, Samsung ha presentato la sua gamma 2022 di soundbar, con il modello Samsung HW‐Q990B che rappresenta il fiore all’occhiello del marchio. Tra le sue caratteristiche, l’etichetta Q-Symphony 2.0. Ecco di che si tratta.

Partiamo proprio da quest’ultima funzione. Q-Symphony 2.0, presente nelle soundbar della serie Q 2020/2021/2022, permette di sfruttare gli altoparlanti TV oltre a quelli della soundbar per ingrandire la riproduzione del suono, la sua grandezza e dare maggiore spazio al sonoro.

Un altro vantaggio dell’etichetta Q-Symphony 2.0 è la compatibilità wireless Dolby Atmos: una colonna sonora appropriata viene quindi decodificata e trasmessa dalla soundbar e dalla TV senza alcun collegamento cablato. Allo stesso modo, il subwoofer sfrutta la tecnologia Acoustic Lens per una più ampia diffusione delle basse frequenze.

Samsung HW‐Q990B è dotata di un kit di altoparlanti surround wireless per ricreare un ambiente audio surround reale. Vale a dire, la potenza totale erogata dalla soundbar accompagnata dal suo subwoofer e surround è di 656 W per un totale di 22 altoparlanti. Ogni estremità della soundbar ha due HP per espandere ulteriormente lo spazio sonoro.

Samsung HW‐Q990B supporta ovviamente il Dolby Atmos, DTS:X, Adaptive Sound e SpaceFit Sound+. È, inoltre, garantita la gestione dei file MP3, AAC, Wav, Ogg, Flac, AIFF e Alac.

Presente anche una modalità “gioco” chiamata Gaming Pro per sfruttare al meglio i giochi preferiti e godere di bassi potenti. Ancora, la funzione Adaptive Sound, tramite l’analisi in tempo reale della frequenza del segnale, ottimizza istantaneamente l’elaborazione del suono per adattarsi al meglio alla scena visualizzata sullo schermo.

La funzione SpaceFit Sound+, in presenza di un televisore Samsung 2020/2021/2022, invia una successione di messaggi sonori e analizza la loro risposta in frequenza, l’eco e la velocità di ritorno per indicare alla soundbar il trattamento acustico ottimale da applicare a seconda della stanza.

Ancora, offre compatibilità Bluetooth 4.2, che consente di godere, tramite streaming, di un contenuto trasmesso da dispositivo esterno, così da trasformare la Samsung HW‐Q990B in un sistema Hi-Fi.

A livello di connettività, questa HW-Q990B offre due ingressi/uscite HDMI CEC 2.0a per il funzionamento di HDR10+ e HDCP 2.2, per una perfetta compatibilità con i dischi Blu-Ray Ultra HD, più un’ottica. L’uscita HDMI supporta la funzione eARC e per i possessori di PS5 e Xbox Series X dotati di uscite HDMI 2.1, si tratta di una periferica ottimale, potendo la console direttamente al televisore e utilizzare la funzione eARC per godersi l’audio sulla soundbar.

Infine, Samsung HW‐Q990B, compatibile con l’app domestica SmartThings, così da poter essere facilmente integrato in un’installazione domestica connessa. Allo stesso modo, l’integrazione dell’assistente vocale Bixby consente il controllo vocale.

Trovate tutte le soundbar Samsung anche su Amazon, cliccando direttamente a questo indirizzo.