IFA 2025, Panasonic SC-GNW30 è la soundbar indossabile per videogiochi e film

Presentata in occasione di IFA 2025, Panasonic SC-GNW30 è l’ultima arrivata nella gamma di soundbar SoundSlayer del marchio: mette i giocatori al centro dell’azione con “surround immersivo e reale”, senza alcuna pressione sulle orecchie. Il design ergonomico di GNW30 incorpora un array di quattro diffusori, connettività wireless, ora con HDMI 2.1 e Bluetooth, promettendo “un’esperienza sensoriale coinvolgente e piacevole”.

Il sistema SoundSlayer GNW30 vanta un diffusore indossabile e un trasmettitore wireless separato. È sufficiente collegare il trasmettitore a un computer, a una console di gioco o a una TV compatibile tramite un cavo USB o HDMI per creare una connessione wireless con il diffusore. Grazie all’aggiunta del Bluetooth 5.3 su quest’ultimo modello SoundSlayer, il ricevitore di GNW30 può connettersi in modalità wireless con i dispositivi smart.

GNW30 è ora compatibile sia con il sistema operativo macOS che con i computer Windows 10/11, ma anche Xbox, Sony PS4/PS5 e Nintendo Switch (in modalità TV). Il trasmettitore di GNW30 è dotato di un’uscita subwoofer per la creazione di palcoscenici sonori ancora più potenti.

Addio fili, addio pressione

GNW30 è un diffusore indossabile che promette “comfort assoluto”, anche per lunghe sessioni di gioco, grazie alla progettazione ergonomica e alla batteria con un’autonomia di 9 ore. Il produttore indica che è particolarmente adatto anche a chi indossa gli occhiali o porta i capelli lunghi.

Eliminando la pressione esercitata da cuffie di grandi dimensioni, è stato eliminato anche il fastidio che ne deriva. Panasonic riferisce di “un’approfondita analisi della fisiologia del collo e delle spalle”, che ha permesso di sviluppare una struttura leggera che promette una vestibilità confortevole. I quattro diffusori sono posizionati in maniera ottimale per generare “un campo sonoro perfetto”.

La connessione wireless di GNW30 permette di godere di libertà di movimento totale. Una tecnologia wireless proprietaria di Panasonic, trasmette audio su 6 canali su una banda dedicata di 2,4 GHz con una latenza inferiore a 20 millisecondi – indicata anche per i gamer più esigenti. I comandi tattili posizionati sul diffusore SoundSlayer permettono ai giocatori di effettuare rapide regolazioni audio senza distogliere lo sguardo dal gioco.

Surround reale

Grazie ai quattro diffusori da 38 mm posizionati in modo ottimale, il sistema crea un suono avvolgente e tridimensionale, permettendo ai giocatori di vivere esperienze sonore ricche e dettagliate, impossibili con le tradizionali cuffie da gioco a due canali. Il suono surround reale a quattro canali di GNW30 è indicato come “un significativo passo avanti per la comunità dei gamer”.

GNW30 può acquisire l’audio stereo a due canali e convertirlo per un’esperienza più coinvolgente. Anche le tracce audio di gioco 5.1 sono ottimizzate per creare una vera e propria immersione surround. L’applicazione SoundSlayer integra funzionalità fondamentali quali equalizzatore, regolazione del volume della chat e modalità audio (è possibile salvare fino a tre configurazioni audio personalizzate).

La soundbar Panasonic GNW30 offre anche tre modalità audio di gioco preimpostate (selezionabili tramite un pulsante sul diffusore): Modalità Role-Playing Game, Modalità First-Person Shooter e Modalità vocale. Per chat vocali in gioco sempre chiare, Panasonic impiega elaborazione vocale con AI per la soppressione del rumore che riduce al minimo i suoni di fondo, compresi gli effetti acustici dei giochi.

I LED blu-verde acqua chiaro su entrambi i lati del diffusore GNW30 e del trasmettitore confermano che il lettore è pronto all’uso. Se la voce deve essere disattivata, le luci diventano rosse per indicare che sono scollegate. Si può anche optare per la modalità stealth e disattivare totalmente le luci.

Oltre che per i videogiochi, la compatibilità con HDMI ARC trasforma la soundbar indossabile Panasonic GNW30 nell’accessorio TV ideale per chi ama godersi un film a tarda notte senza disturbare gli altri membri della famiglia. Il prezzo sarà comunicato successivamente. Il modello precedente è proposto in sconto sul sito del costruttore, oltre che nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

