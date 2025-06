Soundcore Boom 3i di Anker è indistruttibile e suona in acqua salata

Soundcore è tra i marchi audio di Anker che negli anni ha saputo ritagliarsi attenzioni da critica e pubblico, grazie a un rapporto qualità prezzo davvero elevato: il marchio ha lanciato il suo nuovo speaker Bluetooth wireless Boom 3i, progettato per affrontare senza problemi ambienti estremi come spiagge, piscine e laghi. Sì, suona anche in mezzo ai pesci.

Pensato per chi ama la musica anche durante le avventure più impegnative, il Boom 3i unisce resistenza estrema, funzionalità intelligenti e design galleggiante.

Tra le sue certificazioni, Boom 3i vanta quella IP68, che garantisce protezione completa da acqua e polvere, anche se Anker non sembra essersi accontentata: grazie a un rivestimento anticorrosione, il dispositivo può resistere fino a due anni anche se immerso in acqua salata, rendendolo ideale per l’uso marittimo.

Galleggia senza smettere di suonare

Oltre a essere completamente impermeabile, Boom 3i è stato progettato per galleggiare mantenendo gli altoparlanti rivolti verso l’alto. Questo significa che può essere utilizzato direttamente in acqua — in piscina, al lago o persino durante una nuotata nel mare. In acque mosse, come fiumi con corrente, è possibile agganciare un peso alla tracolla per tenerlo ancorato.

Effetti luminosi e pulizia intelligente

Ovviamente, come da tradizione del marchio, non mancano LED colorati per effetti luce sincronizzati con la musica, per creare la giusta atmosfera anche di sera. Dopo una giornata tra sabbia e polvere, Boom 3i si pulisce da solo: grazie alla modalità Buzz Clean, vibra intensamente per rimuovere lo sporco intrappolato nella griglia degli altoparlanti.

Curiosa ma utile la modalità di allarme: Boom 3i può emettere un allarme sonoro a 96 dB in situazioni d’emergenza e trasformarsi in un megafono collegandolo all’app Soundcore e utilizzando il microfono dello smartphone.

L’autonomia dichiarata arriva a 16 ore di riproduzione (a volume medio e con LED e bassi potenziati disattivati). Non è il modello con la batteria più longeva, ma è tra i più robusti sul mercato.

Al momento è disponibile sul sito canadese di Soundcore a 189,99 dollari, circa 120 euro: tutti i prodotti audio di Soundcore – Anker sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Gli articoli relativi al marchio Soundcore si trovano a partire da questa pagina di macitynet.