Soundcore Motion Boom Plus, il party speaker che non teme l’acqua a metà prezzo per il Black Friday

Per chi cerca una cassa Bluetooth portatile definitiva, il Soundcore Motion Boom Plus potrebbe essere la risposta.

Grazie alla combinazione di due woofer da 30 W, due tweeter da 1 pollice – ciascuno con potenza di 10 W – e due driver passivi ai lati, è in grado di erogare fino a 80 W di potenza, riempiendo l’aria con un suono incredibile, aiutato anche dalla tecnologia BassUp per amplificare i bassi in tempo reale.

Si tratta di una configurazione piuttosto insolita per un altoparlante portatile, ma che fa certamente la differenza. Promette infatti di offrire il massimo della qualità sia sulle frequenze basse che quelle molto alte, coprendo un range che va da 20 Hz a 40 KHz.

Riproduce il suono a 360 gradi e in maniera uniforme grazie all’impiego di driver in titanio, ed essendo certificato IP67 è in grado di resistere a polvere ad acqua.

Ottimo quindi anche nelle situazioni più particolari, come un party in giardino, una giornata in spiaggia o un’escursione in montagna, questo grazie anche alla funzione PartyCast 2.0 tramite cui è possibile collegare fino a 100 altoparlanti compatibili che riprodurranno la stessa musica in sincrono.

A tal proposito segnaliamo anche la modalità True Wireless Stereo (TWS) tramite cui abbinare due altoparlanti per ottenere il doppio del volume.

Usa una batteria da 13.400 mAh che promette fino a 20 ore di autonomia con una sola carica e si ricarica completamente in meno di 6 ore tramite USB-C. Volendo si può usare anche in uscita come powerbank per ricaricare tablet e cellulari.

Altro punto di forza è la portabilità: è dotato di maniglia integrata e cinghie staccabili per trasportarlo facilmente ovunque.

Lato connettività, ci sono il Bluetooth 5.3 e l’ingresso AUX-IN per collegarlo via cavo ad altri dispositivi come TV o computer, mentre volendo dall’app Soundcore (gratis per iPhone e Android) è possibile mettere mano all’equalizzazione per personalizzare il suono in base alle proprie preferenze musicali o al genere in riproduzione.

Dove comprare

Soundcore Motion Boom Plus costa 169,99 € ed è in vendita anche su Amazon. Al momento grazie al Black Friday potete comprarlo in sconto a soli 89,99 €.