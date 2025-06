Con Snap Lens Studio tutti creano effetti in realtà aumentata con AI

Anche Snapchat, naturalmente, ha sperimentato negli ultimi anni l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per potenziare i filtri ed effetti speciali in realtà aumentata: adesso compie un ulteriore passo avanti, lanciando una nuova versione dell’app Lens Studio a sé stante che permette agli utenti di creare effetti AR personalizzati.

La nuova app è una versione aggiornata di Lens Studio. A differenza della precedente versione disponibile solo per desktop, pensata per sviluppatori e professionisti del settore, questa nuova release punta a rendere la creazione di contenuti più semplice e immediata anche gli utenti finali, pur offrendo una vasta gamma di effetti visivi che trasformano volti, corpi e ambienti grazie all’AI generativa.

L’app è, dunque, disponibile per tutti e consente anche di generare effetti, aggiungere il proprio Bitmoji in versione animata e creare filtri che riflettano stati d’animo o battute personali, sia da smartphone che via web da computer.

L’app permette di utilizzare comandi testuali in linguaggio naturale per modificare il volto, il corpo o lo sfondo, permettendo di scrivere descrizioni dettagliate per ottenere risultati sorprendenti. Alcuni effetti richiedono tempi di generazione anche di 20 minuti, ma sono disponibili decine di modelli predefiniti, ideali per chi è alle prime armi o desidera personalizzarli rapidamente.

In alternativa, è possibile creare filtri più leggeri che non si basano sull’intelligenza artificiale, sfruttando invece le classiche funzioni Snapchat come i ritagli facciali e le animazioni Bitmoji. La nuova app Soap Lens Studio rappresenta una via più semplice per accedere ai filtri AI ed è anche una mossa strategica per competere con Meta nel settore della realtà aumentata.

Dopo la chiusura di Spark AR, la piattaforma di Meta per Instagram, Snap potrebbe guadagnare terreno attirando nuovi utenti con questa app, senza dimenticare che la società sta anche lavorando sulla seconda generazione dei suoi occhiali AR, e anche se per ora le lenti più avanzate vengono sviluppate da partner selezionati, in passato sono stati proprio i Lens Creators a proporre usi innovativi per questi dispositivi.

Sebbene la nuova versione di Lens Studio non offra ancora strumenti avanzati per l’integrazione con gli occhiali AR, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti rende lo sviluppo di effetti personalizzati molto più accessibile.

È un segnale chiaro: Snap vuole dare a tutti gli strumenti per esprimersi attraverso la realtà aumentata, aprendo scenari promettenti per il futuro della piattaforma. Snap Lens Studio si scarica gratis da questa pagina di App Store.

