Utenti lamentano chiamate spam con FaceTime

Il sito Ars Technica riferisce che sempre più utenti Apple lamentano di essere infastiditi da spammer che usano le chiamate FaceTime di gruppo; utenti lamentano di ricevere chiamate anche in piena notte, ricevendo telefonate da contatti con i quali non hanno mai avuto nulla a che fare.

Gli spammer o “prankster” tengono conto del fatto che Apple non ha predisposto impostazioni per accettare chiamate FaceTime‌ solo da utenti noti e presenti nei Contatti. Apple consente di bloccare singoli numeri ma questo non impedisce di ricevere chiamate FaceTime‌ anche da numeri che risultano bloccati.

Ars Technica riferisce di utenti “sommersi” da chiamate di gruppo FaceTime spiegando che, anche rifiutando la chiamata, gli spammer continuano a insistere. Un utente sul forum di supporto Apple – riferisce Macrumors – ha bloccato oltre 300 numeri; un diverso utente riferisce: “A partire dalle 2 di mattina, ho cominciato a ricevere chiamate da una serie di numeri alcuni miei contatti e altri da numeri a casaccio. […]. Da allora ho cominciato a ricevere una media di 7 chiamate al giorno. Si sentono uno o due squilli, e […] i nei numeri indicati nella cronologia delle chiamate recenti dell’app FaceTime‌, si vedono più delle 32 persone che normalmente è possibile aggiungere, arrivando anche a 59 persone. Il motivo credo abbia a che fare con il fatto che ciascun numero è stato ripetuto uno o più volte”.

Un problema simile si era verificato a marzo dello scorso anno; è probabile che il ritorno del problema e l’aumento delle segnalazioni porteranno Apple a integrare un meccanismo per risolvere alla radice l’inconveniente.