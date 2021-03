Iliad vola, supera 7 milioni di utenti e punta alla rete fissa

La crescita di iliad in Italia prosegue su tutti i fronti: aumentano gli utenti che superano quota 7 milioni (erano oltre 6,2 milioni a settembre 2020), salgono i ricavi, la quota di mercato e anche il numero delle antenne della rete proprietaria, infine l’amministratore delegato Benedetto Levi rinnova la promessa di espandere i servizi offerti anche con piani e abbonamenti per la rete fissa.

Gli ultimi dati dell’operatore approdato in Italia nel mese di giugno 2018, segnano un aumento di 2 milioni di utenti nel corso del 2020, di cui 395mila solo nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Complessivamente gli utenti iliad in Italia sono oltre 7 milioni a fine 2020, più precisamente 7.235.000, arrivando così a ottenere una quota di mercato di oltre il 9%.

Stesso discorso per il fatturato: nell’ultimo trimestre 2020 è stato di 192 milioni di euro, portando il fatturato totale dello scorso anno a 764 milioni di euro con una crescita del 58% anno su anno. La società prevede che raggiungerà il pareggio tra entrate e uscite totali (break Even) nel secondo semestre di quest’anno.

Per sostenere la propria crescita iliad continua a investire nel nostro Paese con 512 milioni di euro nel 2020, in aumento del 37,8% rispetto al 2019. Gli investimenti sono stati per lo più destinati all’installazione di nuove antenne per la rete proprietaria: anche in questo caso sono stati abbondantemente superati gli obiettivi con oltre 6.100 siti attivi a fine 2020, rispetto ai 5.000 prefissati. In un anno sono stati attivati oltre 4.000 impianti radio mobile in tutta Italia: per il 2021 l’obiettivo è di 8.500 impianti attivi.

Il traguardo di oltre 7 milioni di utenti e i risultati iliad del 2020 sono stati commentati Benedetto Levi, giovane amministratore delegato della società «Siamo molto orgogliosi di aver supportato milioni di persone con un servizio di connettività affidabile e trasparente durante un anno così complicato come il 2020. I risultati raggiunti mostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta».

Il dirigente rinnova infine la promessa di ampliare il business dell’operatore, che punta ad approdare anche nei collegamenti e piani su rete fissa, come anticipato fin dal 2020 «La risposta sempre così positiva delle persone, ci motiva oggi a portare la stessa Rivoluzione anche nel mercato della rete fissa entro l’estate di quest’anno».

Ricordiamo che negli scorsi giorni Iliad ha annunciato il suo impegno per portare le eSIM in Italia., inoltre fino al 30 marzo è possibile attivare il piano Flash 100 5G che include 100GB di traffica dati anche in 5G dove disponibile.

