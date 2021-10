Spazzolini Oclean, c’è la promo chi-più-spende-meno-spende

Gli spazzolini elettrici sonici Oclean One, F1 e X sono in offerta sul sito ufficiale. I risparmi vanno da una decina di euro fino a metà prezzo e grazie ad una promozione attualmente in corso è possibile beneficiare di diversi vantaggi e ricevere prodotti aggiuntivi in regalo qualora si dovesse essere tra i primi acquirenti o quando si raggiunge una determinata soglia di spesa. Ma andiamo con ordine.

Gli spazzolini

Il primo degli spazzolini in sconto è Oclean One, una soluzione capace di emettere 42.000 vibrazioni al minuto e con un’autonomia di due mesi con una sola carica, che si porta a termine (da 0% a 100%) in appena tre ore e mezza. Monta un altoparlante sul fondo che emette dei suoni per ricordare all’utente di cambiare zona di pulizia durante l’uso e utilizza setole in alta qualità DuPont e Pedex. Si connette allo smartphone dal quale è possibile scegliere uno dei tre diversi programmi di pulizia e dove si può anche regolare l’intensità di vibrazione su quattro diversi livelli. Il prezzo è di 79,99 dollari ma al momento si può comprare in offerta a metà prezzo, quindi costa 39,99 dollari. E’ disponibile in tre diverse colorazioni: bianco, rosa oppure nero.

Il secondo spazzolino sonico in offerta è Oclean F1: viaggia a 36.000 vibrazioni al minuto ed è piuttosto silenzioso visto che al massimo dell’operatività il rumore emesso resta al di sotto dei 45 dB. Anche qui troviamo setole DuPont e tre modalità di utilizzo: una per la pulizia quotidiana, una specifica per lo sbiancamento dei denti e una terza destinata a chi ha le gengive delicate. E’ dotato di funzione promemoria che ricorda di cambiare zona ogni trenta secondi e si spegne automaticamente una volta raggiunti i due minuti di pulizia consigliati dai dentisti. E’ certificato IPX7 quindi potete usarlo per lavarvi i denti anche sotto la doccia e la batteria, che si ricarica completamente in due ore, promette fino a un mese di autonomia. Il prezzo è di 36,99 dollari ma al momento si compra in sconto a 26,99 dollari.

L’ultimo dei tre spazzolini sonici in sconto è Oclean X, di cui trovate anche la nostra recensione. La particolarità è che monta uno schermo TFT a colori da 0,96 pollici dal quale è possibile leggere alcune informazioni utili come ad esempio il tempo di pulizia, la percentuale di denti che sono stati puliti. Emette 40.000 vibrazioni al minuto e monta setole DuPont, inoltre è dotato di un giroscopio a sei assi che consente di individuare le zone che non sono state pulite a dovere, segnandole sull’app, dove sono archiviati anche i report di pulizia. Offre 32 diversi livelli di intensità per regolare minuziosamente la potenza di vibrazione ed ha un caricatore da parete con aggancio magnetico. Per finire, l’autonomia è di un mese e la ricarica si completa in due ore. Costa 54,99 dollari ma al momento si compra in offerta a 44,99 dollari.

La promozione

Oltre agli sconti appena citati, come dicevamo è attiva una promozione che offre una serie di vantaggi. Innanzitutto per ogni dollaro speso si guadagnano punti doppi, che si possono poi usare per ottenere sconti in futuro, inoltre i primi 200 clienti riceveranno in regalo due testine P2 aggiuntive da usare con gli spazzolini. In aggiunta i clienti riceveranno in regalo:

una confezione di filo interdentale per ordini superiori a 10 dollari

uno sconto del 20% sugli accessori per ordini superiori a 39 dollari

una borsa da viaggio per ordini superiori a 99 dollari

uno sterilizzatore UVC “Oclean S1” per ordini superiori a 169 dollari

uno spazzolino elettrico “Oclean Z1” per ordini suoperiori a 249 dollari

I regali vengono aggiunti automaticamente al carrello per tutti gli ordini idonei, quindi non serve inserire alcun codice. Per ogni ordine viene inviato un solo regalo, quindi chi spende più di 250 dollari non riceverà tutti i regali indicati ma soltanto quello relativo a questa soglia.