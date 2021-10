Il panno Apple va a ruba, esplodono i tempi di spedizione

A giudicare dai tempi di spedizione il panno Apple è un successo strepitoso: chi lo ordina oggi può aspettarsi la consegna tra 10-12 settimane, quindi se ne parla dopo la Befana. Tradizionalmente i tempi di spedizione delle novità Apple vengono monitorati per verificare la domanda degli utenti e del mercato, anche se quest’anno le stime risultano più complesse a causa della scarsità globale di chip che rallenta rifornimenti e ordini per svariate industrie e prodotti, inclusi auto, console e smartphone.

Ma questo naturalmente non vale per il Panno Apple per la pulizia degli schermi di praticamente qualsiasi computer e dispositivo introdotto dalla multinazionale di Cupertino da diversi anni a questa parte, iPod touch, nano e shuffle inclusi. Ricordiamo che prima di essere proposto come acquisto singolo su Apple Store online da lunedì 18 ottobre, Apple ha incluso il panno per la pulizia degli schermi con rivestimento nanotexture nelle confezioni di Pro Display XDR e anche in iMac.

Come a volte capita con alcune novità (poche), anche la corazzata del marketing di Apple può sbagliare previsioni circa la domanda e la richiesta da parte degli utenti. Considerando che è in vendita da quattro giorni e che i tempi di spedizione sono rapidamente aumentati da novembre fino all’attuale indicazione con consegna a gennaio, c’è da augurarsi che Cupertino prenda provvedimenti per rendere disponibile il panno Apple in quantità maggiori e in tempi più brevi.

Salvo i periodi iniziali di lancio, praticamente tutti i prodotti Apple a listino sono indicati in consegna il giorno successivo all’acquisto o entro di 24/48 ore al massimo: è probabile che nel giro di alcune settimane Apple si organizzi per aumentare ordinativi e produzione del panno più richiesto dagli appassionati della Mela.

