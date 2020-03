Final Cut Pro e Logic Pro X, Apple consente di scaricare versioni trial utilizzabili per 90 giorni

Bloccati in casa per via delle misure di contenimento della quarantena per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiamo più tempo a disposizione. A chi ha voglia di imparare – o ha necessità lavorative – Apple ora permette di scaricare versioni trial (dimostrative) di Final Cut Pro X e Logic Pro X. Sono versioni funzionanti in tutto e per tutto ma anziché smettere di funzionare dopo 30 giorni, possono essere utilizzate per 90 giorni, dando tempo all’utente di provare i software e decidere in seguito l’acquisto.

Finora Final Cut Pro X era scaricabile dal sito Apple e utilizzabile liberamente per 30 giorni. Di Logic Pro X, Apple non offriva finora versioni trial. Le versioni dimostrative, utilizzabili per 90 giorni, saranno disponibili per un periodo limitato. Come accennato è una buona occasione per provare il software della MEla per il montaggio di filmati digitali o la più nota applicazione DAW (Digital Audio Workstation) e sequencer MIDI per la piattaforma macOS.

Per sfruttare i due software serve un Mac con macOS 10.14.6 o versioni più recenti per Final Cut Pro X e macOS 10.13.6 o versioni più recenti per Logic Pro X. La trial di 90 giorni di Final Cut Pro X è disponibile subito; quella di Logic Pro X sarà disponibile tra qualche giorno. Tutte e due i software in questione sono o potranno essere scaricati dalle sezioni dedicate sul sito Apple.

Negli ultimi aggiornamenti di Final Cut Pro X , Apple ha integrato un nuovo motore basato su Metal che migliora la riproduzione e accelera le attività grafiche, come il rendering, gli effetti in tempo reale e l’esportazione.

Grazie alla capacità di utilizzare al massimo l’hardware del Mac Pro di ultima generazione, Logic Pro X supporta ora fino a 56 thread di elaborazione, permettendo a musicisti, produttori e compositori professionisti di lavorare con progetti incredibilmente complessi, permettendo di eseguire fino un numero cinque volte superiore di plug-in in tempo reale rispetto al Mac Pro precedente: supporta fino a 1000 tracce audio e 1000 tracce di strumenti software, un numero complessivo quattro volte superiore di tracce disponibili rispetto a prima.

Logic Pro X è è venduto sul Mac App Store a €229.99. FinalCut Pro X è venduto sul Mac App Store a €329,99.