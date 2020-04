il 30 aprile i risultati finanziari Apple

I risultati Apple del secondo trimestre 2020 saranno presentati dalla multinazionale martedì 30 aprile. L’annuncio arriva direttamente da Apple: come tutte le presentazioni dei risultati finanziari di Cupertino l’evento è seguito da osservatori, addetti ai lavori ma anche appassionati, perché permette di avere un quadro completo sull’andamento del business di Apple, soprattutto per quando riguarda l’andamento vendite e il fatturato generato da iPhone, iPad, Mac e tutte le altre linee di prodotti e servizi Apple.

A gennaio di quest’anno, annunciando i risultati finanziari del suo primo trimestre fiscale 2020, chiuso il 28 dicembre 2019, la multinazionale ha registrato un fatturato trimestrale diu fatturato trimestrale di 91,8 miliardi di dollari, un incremento del 9 percento rispetto al trimestre dello scorso anno e il massimo storico, e un utile trimestrale per azione diluita di 4,99 dollari, in crescita del 19 percento e, anche in questo caso, il più alto di sempre. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61 percento del fatturato trimestrale.

Per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 era stata fornita una guidance che pevedeva: fatturato fra 63,0 miliardi e 67,0 miliardi di dollari e margine lordo fra il 38,0 percento e il 39,0 percento ma il 17 febbraio è stato diramato un comunicato per spiegare che la guidance in questione non poteva essere più essere considerata attendibile per via della pandemia da coronavirus, il conseguente rallentamento nella produzione degli iPhone, la chiusura dei negozi al dettaglio, problematiche varie con i fornitori.

Sarà interessante capire l’impatto del coronavirus sulle vendite di Apple, un problema che riguarda ovviamente migiaia di altre aziende, probabilmente non solo per questo trimestre ma per altri trimestri ancora. Banche come Goldman Sach a fine marzo hanno rivisto al ribasso le precedente previsioni prevedendo una contrazione dell’economia molto più sostenuta nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.