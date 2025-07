Foto istantanee gratis su carta al Summer Jamboree 2025 con Fujifilm

Anche quest’anno instax di Fujifilm sarà presente al Summer Jamboree 2025, il festival dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni ’40 e ’50 che si svolgerà a Senigallia (Ancona) dal 1 al 10 agosto.

Per l’occasione, instax organizza due punti fotografici aperti a tutti, con scatti gratuiti e stampa immediata in pieno stile vintage, ma con tecnologia moderna.

Primo punto foto

Il primo punto è in Piazza Manni, nel centro storico di Senigallia. Qui sarà allestito un set fotografico con due auto d’epoca dove chiunque potrà farsi fotografare gratuitamente.

Per accedere al servizio basta scansionare un QR code, iscriversi alla newsletter instax e a quel punto mettersi in posa: la stampa della foto arriverà subito dopo, in uno dei tre formati disponibili (mini, square o wide), utilizzando le fotocamere instax mini 41, SQUARE SQ40 e WIDE 400.

Seconda location foto

Il secondo punto fotografico è presso lo stand della Lega del Filo d’Oro, partner etico della manifestazione.

In questo caso i visitatori saranno fotografati dai volontari dell’associazione e la foto verrà stampata con la stampante instax Link WIDE e su template personalizzati creati tramite l’app instax BIZ (che è gratuita e si può installare iPhone, iPad e Android).

Anche qui, lo scatto è gratuito e diventa un ricordo da portare a casa, contribuendo simbolicamente alle attività dell’organizzazione.

Cos’è il Summer Jamboree

Il Summer Jamboree è il principale festival europeo dedicato al mondo del rock’n’roll, swing, boogie e rockabilly con concerti, mercatini vintage, corsi di ballo e auto d’epoca.

La manifestazione attira ogni anno migliaia di appassionati da tutta Europa. Partecipare è anche un’occasione per immergersi completamente nello stile dell’epoca: abiti a pois, gonne a ruota, pantaloni con bretelle, acconciature anni ’50 e occhiali cat-eye sono i look più gettonati.

Per i nostri lettori e più in generale per chi ama la tecnologia fotografica istantanea, gli stand instax rappresentano un’interessante occasione per provare prodotti reali, ricevere una stampa fisica in pochi secondi e scoprire le potenzialità delle fotocamere e delle stampanti della linea Fuji.

Per saperne di più

Il servizio sarà attivo tutti i giorni del festival, con particolare presenza durante i weekend 1-3 agosto e 9-10 agosto.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale.