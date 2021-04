Spotify Car Thing è lo schermo smart per la musica in auto

Il lancio del primo dispositivo hardware di Spotify è atteso fin dal 2018 e poi confermato ufficialmente nel 2019: ora il colosso della musica in streaming mantiene progetti e promesse presentando Spotify Car Thing. Il dispositivo risulta in ogni caso molto diverso rispetto a quanto emerso in precedenza.

Si tratta di uno schermo touch e smart pensato soprattutto per le automobili che non sono dotate di un display a bordo. L’alimentazione è ottenuta dalla presa accendisigari tramite porta USB C, mentre il telefono dell’utente può essere collegato tramite Bluetooth, ma sono disponibili anche collegamenti via cavo audio AUX e USB.

Le funzioni di Spotify Car Thing sono limitate esclusivamente alla riproduzione di musica e podcast via abbonamento Spotify Premium. Tutte le immagini che riportiamo in questo articolo da TechCrunch sono di Spotify. L’utente può controllarlo usando la grande rotella per scorrere menu e opzioni, in abbinamento a 4 tasti di scelta rapida posizionati nella parte superiore, per accedere rapidamente alla propria musica preferita, playlist e podcast.

In alternativa è sempre possibile usare le grandi icone visualizzate sullo schermo touch da 4 pollici con grafica e interfaccia che riprendono molto da vicino la modalità auto dell’app per iPhone e Android. Non solo: Spotify Car Thing può essere gestito anche tramite comandi vocali, gli stessi che la società di streaming ha introdotto nella sua App negli scorsi giorni.Nella confezione sono inclusi diversi tipi di sostegni per assicurare una installazione salda su ogni tipo di automobile.

Al momento il lancio è indicato esclusivamente per gli Stati Uniti: gli utenti USA abbonati al piano Spotify Premium lo riceveranno gratis iscrivendosi alla lista di attesa, pagando solo le spese di spedizione. Sembra che Spotify voglia sondare il terreno, la risposta degli utenti e le funzioni più utilizzate, prima di renderlo disponibile a un numero maggiore di utenti e in più mercati. Quando questo accadrà sarà proposto al prezzo di 79,99 dollari, circa 67 euro al cambio attuale.

