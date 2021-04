Adobe Première Rush è ottimizzato per Mac M1

Adobe aggiorna costantemente tutti suoi software: ora è la volta di Premiere Rush che supporta nativamente i Mac con processore Apple Silicon M1. Con questo update lo sviluppatore di San Jose rende disponibili nuove funzioni sia per Adobe Rush che per Premiere Pro.

Con il supporto nativo per Mac M1, Adobe Premiere Rush offre maggiore velocità di esecuzione per gli utenti che lavorano con Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro 13” che funzionano con il primo processore Apple M1 per Mac.

Il software di montaggio video pensato per velocizzare la produttività e il lavoro in mobilità, introduce un nuovo menu contestuale nella timeline. Ora l’utente può toccare un video clip sulla timeline per visualizzare il menu contestuale su iOS. Il nuovo menu contestuale permette di dividere, duplicare o eliminare una clip. Toccando un clip video con audio è possibile separare il clip audio dal video.

Sia in Premiere Rush per iPhone che per Android ora è possibile ripristinare al volo le regolazioni per colore, audio e trasformazioni. Mentre nella versione per computer è stata introdotta la funzione ripristino per il colore. Con l’aggiramento di Premiere Rush per Mac M1 arrivano anche nuove funzioni per Premiere Pro, software che per il momento risulta ottimizzato per Mac M1 solo in versione beta pubblica.

Con le anteprime Lumetri dinamiche i predefiniti Lumetri ora visualizzano un fotogramma della sequenza corrente e le miniature dei predefiniti Lumetri nel pannello Effetti, tutti aggiornati in modo dinamico, fornendo un’utile anteprima. Nella versione per Windows Intel Premiere Pro migliora le prestazioni di codifica ed esportazione H.264 / HEVC sfruttando l’accelerazione hardware Intel Quick Sync, con prestazioni fino a 1,8 vuole superiore rispetto a Premiere Pro 14.0.

