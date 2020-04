Spotify su Apple Watch ora supporta Siri

Finalmente Spotify su Apple Watch supporta Siri: nell’app del servizio streaming per lo smartwatch di Cupertino brilla ancora l’assenza di alcune funzioni richieste e attese dagli utenti, tra cui la riproduzione della musica senza connessione a iPhone e anche la riproduzione dei brani offline. Ma questo non è il momento per l’elenco delle lamentele perché anche il supporto di Siri in Spotify su Apple Watch rientrava nella lista dei desiderati.

Lo sviluppatore spiega che è possibile pronunciare il comando «Hey Siri, suona musica su Spotify», così come qualsiasi altro comando vocale completando l’ordine pronunciando alla fine «Su Spotify». In sostanza l’utente può indicare il nome di un brano o di un artista richiedendone la riproduzione su Spotify, così come avviare, mettere in pausa e riprendere l’ascolto.

Queste funzioni sono già disponibili su iPhone e iPad fin dall’avvento di iOS 13 con l’apertura di Apple di SiriKit agli sviluppatori terze parti. Per sfruttare il supporto di Spotify su Apple Watch per Siri occorre un orologio smart di Apple che funzioni almeno con watchOS 6 o superiori, oltre a scaricare da questa pagina di App Store l’ultimo aggiornamento dell’app Spotify 8.5.52 per iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch e anche con integrazione iMessage.

