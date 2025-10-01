Da Apacer l’SSD che profuma di buono

La società Apacer ha presentato AS712 (AP1TBAS712BY-1), unità SSD portatile che ha la peculiarità di integrare un diffusore di oli essenziali, peculiarità che secondo il produttore, rende il dispositivo, il primo di questo tipo.

Il produttore sottolinea di essere particolarmente rispettoso dell’ambiente e l’unità AS712 è costruita con attenzione, tenendo conto di questi aspetti anche nel packaging. Per l’astuccio è stato sfruttato bambù naturale e la lega di alluminio; per altri componenti la plastica riciclata. L’uso del bambù fa si che ogni unità SSD di questa serie mostri texture e tonalità cromatiche diverse dalle altre.

Non è chiaro come funziona il diffusore, ma è probabile che il calore generato dall’unità è l’elemento che consente la diffusione degli aromi. Il produttore raccomanda l’applicazione di una o due gocce di oli essenziali naturali sulla superficie dell’unità o sul diffusore.

La sola unità SSD misura 124 x 41 x 13.4 mm; combinata con la “culla” di supporto arriva a 185 x 57 x 36.8 mm. L’unità di archiviazione (memorie 3D NAND flash) è disponibile solo nella variante da 1TB e secondo i dati del produttore (qui i dettagli) la velocità di lettura e scrittura arriva rispettivamente a 1,000 MB/s e 900 MB/s.

L’interfaccia è USB 3.2 Type C, compatibile (tramite un adattatore) con le precedenti varianti dello standard USB. Il cavo incluso di serie è da USB Type-C a USB Type-C. La garanzia limitata è di tre anni. L’unità è indicata come compatibile con Windows, macOS, Linux e ChromeOS. Le temperature operative supportate 0°C ~ 70°C. Nel momento in cui scriviamo il prezzo non è stato indicato e neanche la data di commercializzazione.

Diversi SSD, chiavette USB e altri prodotti Apacer sono disponibili da questa pagina di Amazon.

Anche un mouse con il diffusore di aromi

A febbraio di quest’anno Asus ha presentato un mouse wireless (2.4GHz e Bluetooth) che si distingue per la presenza di un dispenser di fragranze integrato, caratteristica unica che consente di “personalizzare l’esperienza olfattiva” con oli profumati.