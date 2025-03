Non tutti gli SSD per Mac mini M4 costano come quelli di Apple

Pubblicità

L’azienda malese iBoff in un video mostra un prodotto che potrebbe essere di particolare interesse per diversi utenti: unità SSD che è possibile installare internamente nei piccolo e potente Mac mini M4, vendute a prezzi decisamente inferiori rispetto a quanto richiesto da Apple in fase di ordine del piccolo ma potente desktop.

Nel filmato l’azienda afferma che le unità di archiviazione sfruttano gli stessi identici componenti di quelle Apple destinate ai Mac mini M4. La disposizione dei componenti è differente (per evitare problemi legali). Una “aletta” permette di scollegare più facilmente il modulo SSD dal connettore sulla scheda logica (in caso si abbia la necessità di sostituirla con un modello più capiente) evitando di inclinare il modulo quando si rimuove dal connettore.

Le unità SSD in questione non sono ancora in vendita ma saranno disponibili (qui i dettagli) nelle varianti da 256GB (80$, circa 75€ interessante solo per chi deve sostituire l’unità di archiviazione di base), 512GB (100$, circa 93€), 1TB (170$ circa 158€) e 2TB (260$ circa 241 euro), il massimo che è possibile installare in un Mac mini M4.

Si tratta di prezzi decisamente inferiore a quelli chiesti da Apple in fase di ordine del mini. In Italia prezzi di Apple in fase di ordine del Mini M4 per passare da 256GB a 512GB sono di +250 euro per l’unità SSD da 512GB, oppure +500,00 euro per la versione da 1TB e ben mille euro in più per la versione da 2TB.

L’azienda malese vende anche le sole schede (senza chip di memoria flash) per chi vuole cimentarsi da solo a saldare i chip NAND. A detta del produttore le prestazioni sono identiche a quelle degli SSD Apple.

Nel filmato è spiegato come ripristinare il sistema e si fa riferimento all’arrivo di unità SSD anche per i Mac mini con M4 Pro.

