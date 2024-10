Arriva il Mac mini M4, il primo Mac tascabile è intelligentissimo

Pubblicità

È il Mac più piccolo di sempre e probabilmente anche il Mac più innovativo degli ultimi anni. Parliamo del Mac mini M4 che Apple, dopo avere presentato ieri l’iMac M4, ha appena annunciato, introdotto da un comunicato stampa e da un filmato che ne illustra le caratteristiche.

Il lancio del rinnovato “mini Mac” non è certo una sorpresa. Se ne parla da mesi; più recentemente era stata data anche la data precisa e poi proprio ieri anticipate tutte le caratteristiche da una inopinata fuga di notizie apparsa su Amazon. Nonostante questo il debutto della macchina rappresenta uno degli eventi di maggior rilievo dell’anno nel mondo Apple.

Il Mac mini del 2024 è caratterizzato dall’ormai pervasivo processore M4 il cui fine, come arcinoto, è quello di supportare pienamente le funzioni di intelligenza artificiale che negli USA hanno fatto capolino il 28 ottobre con gli aggiornamenti di sistema operativo presentati e che in Italia dovrebbero arrivare nella primavera.

La caratteristica primaria che emerge subito è nelle dimensioni. Il case, è davvero minuscolo collocando il Mac mini di quest’anno in una classe tutta sua. rispetto al modello precedente occupa una superficie ridotta ma è leggermente più alto. Stilisticamente ricorda il Mac Studio.

Ha un processore M4 oppure M4 Pro, con CPU fino a 14-core e GPU (con supporto Ray Tracing) fino a 20-core. La versione base ha un processore 10+10 core. Il processore ha un neural engine da 16-core, il vero punto di forza in chiave Ai per il Mac mini.

La memoria parte da 16 GB, ma può essere configurata fino 64GB, il doppio rispetto ai 32GB dei precedenti Mac min; l’SSD può arriva fino a 8 TB partendo da 256 GB.

La configurazione delle porte rispecchia anche questa quella del Mac Studio: due Thunderbolt 4 frontali e tre porte USB-C posteriori, un assetto anche questo previsto. Niente più porte USB-A quindi, un elemento di connettività delle periferiche che ormai è parte del passato.

Ora in questa “tre giorni” del Mac attendiamo per domani il lancio dei nuovi MaBook Pro che non dovrebbero avere caratteristiche rivoluzionarie. La loro principale novità dovrebbe essere nel processore