SanDisk Extreme Portable SSD potenzia PlayStation 5 e PC

Pubblicità

SanDisk ha presentato la nuova SanDisk Extreme Portable SSD, un’unità di archiviazione progettata per PlayStation 5 e PC, pensata per offrire ai giocatori maggiore spazio, trasferimenti rapidi e un’elevata protezione per portare i propri giochi ovunque in totale sicurezza.

L’SSD è dotato di licenza ufficiale, integrandosi perfettamente con l’ecosistema della console, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per la gestione della propria libreria di giochi.

SanDisk Extreme Portable SSD per PlayStation 5 e PC consente di velocizzare i trasferimenti grazie a una velocità di lettura che raggiunge i 1000 MB/s, permettendo di spostare rapidamente i giochi dalla SSD esterna alla memoria interna della console.

Inoltre, l’ampia capacità di archiviazione offre la possibilità di conservare un maggior numero di titoli senza dover eliminare quelli già installati. E’ anche certificato IP65, così da garantire protezione da polvere e acqua, oltre ad avere la capacità di resistere a cadute da un’altezza fino a 3 metri.

Con una capacità di 1 TB, l’unità permette di salvare numerosi titoli, favorendo la conservazione dei giochi più recenti senza dover eliminare quelli precedenti, ma è disponibile anche nella variante da 2TB.

La compatibilità non si limita esclusivamente a PlayStation, ma si estende anche a Windows 10, macOS 13 e ad altri dispositivi dotati di porta USB-C, rendendo il prodotto versatile per diverse esigenze di gaming e di utilizzo quotidiano.

Infine, il prodotto è coperto da una garanzia limitata di 5 anni, un dato che testimonia l’impegno del produttore nel garantire qualità e durata nel tempo.

Questo SSD portatile offre vantaggi concreti in termini di prestazioni, capacità di archiviazione e durabilità, rappresentando una scelta efficace per chi desidera ottimizzare l’esperienza di gioco su PlayStation e su piattaforme PC.

Il prezzo è di 135,99 euro per la versione da 1 TB, mentre quella da 2TB costa 207,99 euro.