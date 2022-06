Alcune stampanti wireless di Canon si riavviano all’infinito dopo un aggiornamento

Da giorni crescono le lamentele di alcuni utenti di stampanti wireless Canon che non riescono più a stampare: le stampanti in questione si accendono ma si riavviano all’infinito, in un loop che non sembra mai avere fine, impedendo la comunicazione con computer e altri dispositivi.

Lo riferisce The Verge spiegando che il problema riguarda utenti di diversi modelli di stampanti Canon quali MX490, MX492, MB2010 e MG7520. L’inconveniente a quanto pare è stato causato da un aggiornamento software distribuito dal produttore ma non ci sono conferme se tutto sia partito effettivamente dall’update.

Christine Sedlacek – corporate communications senior director e general manager di Canon ha riferito a The Verge che l’azienda sta verificando la natura del problema, nella spraranza di poter indicare a breve una soluzione.

Non c’è una comunicazione ufficiale ma alcuni utenti riferiscono di aver risolto il problema scollegando la stampante da internet: il metodo consiste nel disattivare la rete (es. spegnendo il router), accendere la stampante, premere il pulsante Impostazioni (l’icona con gli attrezzi) selezionare “Impostazione periferica” e da qui la voce “Impostazioni LAN”, poi “Altre impostazioni”, “Impostazioni TCP/IP”, “IPv4”, scegliere “OK” e da qui la voce “Impost. Server DNS” e indicare due indirizzi IP locali del tipo 192.168.x.x (facendo attenzione a indicare un indirizzo che non vada in conflitto con altri dispositivi nella rete) come server DNS primario e server DNS secondario. Volendo è anche possibile provare a reimpostare del tutto la connessione di rete (indicando parametri quali indirizzo IP, subnet mask, ecc. ad esclusione dei server DNS). Ricordate al termine di riaccendere ovviamente il router. Questa operazione a quanto pare basta per impedire alla stampante di riavviarsi in un loop infinito.

Christine Sedlacek ha riferito che “la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità” confermando che l’azienda è al lavoro per risolvere il problema. Se vi è capitato, quando meno ora sapete di non essere i soli ad aver riscontrato inconvenienti di questo tipo nell’ultimo periodo.