Stampanti 3D in super offerta, Anet ET4 Pro e Creality Ender 3 a partire da 127,48 euro

Tra le tante offerte della giornata dei single anche quelle dedicate alla stampa 3D, che non è mai stata così accessibile a tutti. Oggi in offerta vi proponiamo due stampanti fai da te, che arrivano da assemblare, ma che potrete costruire in 15 minuti circa.

Non solo la soddisfazione di creare dal nulla oggetti 3D, ma anche quella di assemblare da voi la vostra stampante tridimensionale. In offerta Anet ET4 Pro e Creality Ender 3 a partire da 127,48 euro.

Anet ET4

La prima che vi sottoponiamo all’attenzione è Anet ET4, il cui tempo stimato di assemblaggio è addirittura di appena 10 minuti. Non solo sarà facile costruirla, ma anche la stampa è alla portata di tutti, con una fase di preparazione e di gestione della stessa davvero intuitiva e rapida, grazie ad un piano di lavoro autolivellante e ai controlli touch a colori che vi risparmiano l’uso di una rotella per accedere ai vari menu; oltre a questo c’è la possibilità di riprendere una stampa interrotta e pure di riconoscere la fine del filamento ed una semplice gestione della sua carica.

Il design in metallo a lastre permette di ottenere una struttura più stabile e durevole e ancora compatta. Sulla parte più bassa è presente uno schermo a colori da 2.8 pollici per la gestione delle operazioni di stampa : il substrato in alluminio si riscalda in 5 minuti, mentre il volume di stampa è di 220x220x250 e la stampante supporta filamenti da 1.75 mm in PLA, HIPS e legno tra gli altri.

La stampante offre una risoluzione di stampa di ±0.1mm, uno spessore layer 0.1-0.3mm, con una velocità di movimento ≤150mm/s e di stampa 20-150mm/s (raccomandata 30-60mm/s). Supporta Windows e Mac, grazie ai vari software di stampa Cura, Repetier, e Simplify3D.

La stampante ha dimensioni di 44.0 x 34.0 x 48.0cm e un peso di circa 7.2kg.

La Anet ET4 si acquista a poco meno di 165,74 euro con spedizione gratuita cliccando su questo link diretto.

Creality Ender 3

La seconda stampate che vi proponiamo in offerta è il modello Creality Ender 3, con precisione di stampa di ± 0,1 mm, dimensioni di stampa pari a 220 x 220 x 250 mm. Tra le sue particolarità segnaliamo la presenza dell’estrusore MK-10, noto per ridurre il rischio di otturazione e cattiva estrusione e che può facilmente raggiungere i 110 centigradi in circa 5 minuti per soddisfare esigenze di riscaldamento e stampa veloci.

Adotta un sistema di cuscinetti lineari a V con parti mobili delle ruote, per prestazioni di stampa silenziose e fluide. Compatibile con vari filamenti di stampa da 1,75 mm come PLA, ABS, TPU, permette svariate applicazioni, come la stampa di oggetti per modellistica e giocattoli, progettazione architettonica, produzioni di piccole parti, e altro ancora.

Supporta i tipi di file STL, OBJ, G-Code, e lavora sia online, che offline, tramite stampa da MicroSD.

La macchina ha dimensioni di 44 x 41 x 46,5 cm , con un peso di 8 chilogrammi circa. Al momento è in offerta a 127,49 euro, e si acquista direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.