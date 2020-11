Il video Behind the Mac mostra star e menti brillanti al lavoro su Mac

«Nel mondo la gente usa il Mac per fare cose incredibili, creative e innovative»: è così che ieri sera Tim Cook, durante l’evento di presentazione dei primi Mac con Apple Silicon, ha introdotto un filmato della serie Behind the Mac davvero particolare in cui sono mostrate star, attori, cantanti, scrittori, registi, scienziati e tante menti brillanti al lavoro su Mac.

In sottofondo c’è infatti il brano Take Back the Power di Raury, un brano rock pubblicato come singolo di recente, al quale Apple ha abbinato una serie di immagini e brevi spezzoni video che si alternano efficacemente a ritmo di musica. «Siamo qui per celebrare i creativi» aveva detto Cook prima che partisse la clip “Greatness”, che fa parte della campagna pubblicitaria Behind the Mac lanciata nel giugno del 2018 dedicata appunto al mondo dei computer Apple (l’ultima serie di video risale al mese di luglio e la trovate allegata qui).

Il filmato Behind the Mac con le star mostrato durante l’evento era però leggermente diverso da quello che è apparso nelle scorse ore su YouTube. Tra le prime foto della clip infatti ricordiamo quella di Tom Hanks, grande fan di Apple da diversi anni (sua è l’app Hanx Writer che trasforma iPad in una macchina da scrivere) come dimostra anche il fatto che il suo ultimo film, Greyhound, è sbarcato in esclusiva su Apple TV+, non compare invece nel video pubblicato da Apple su YouTube.

Si tratta probabilmente di una versione ridotta nella quale vengono comunque celebrate “le menti brillanti che fanno grandi cose con il Mac”: tra queste ci sono ad esempio Iris Apfel leggendaria interior designer e imprenditrice, il rapper Kendrick Lamar, la scrittrice Gloria Steinem, i cantanti RuPaul e Billie Eilish, l’attivista Tarana Burke, il regista Spike Lee, il conduttore Stephen Colbert, il pittore Takashi Murakami e Saul Perlmutter, Premio Nobel per la Fisica nel 2011 insieme a Brian P. Schmidt e Adam Riess per la scoperta riguardante l’accelerazione dell’universo attraverso lo studio delle supernove.

La partecipazione di queste persone – spiega Apple nelle note del video – alla versione del XXI secolo di Think Different, che potete rivedere attraverso il filmato allegato qui sopra, rende omaggio a SMASH.org, organizzazione che sta coltivando la prossima generazione di scienziati fornendo pari accesso a STEM (dall’inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio, ndr) per gli studenti di colore.

