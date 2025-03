Brother nega di bloccare i toner terze parti nelle stampanti

Pubblicità

Pochi giorni addietro ha fatto discutere l’affermazione di Louis Rossmann, YouTuber specializzato nella riparazione di prodotti informatici, secondo il quale anche Brother, al pari di altri marchi, avrebbe da qualche tempo iniziato a impedire l’uso di toner di terze parti con le stampanti laser.

Tra i modelli indicati la multifunzione Brother MFC-3750: sembra che con toner terze parti risulti impossibile controllare e modificare l’allineamento di stampa. A breve giro di posta Brother respinge le accuse secondo le quali negli aggiornamenti firmware delle stampanti sia stato implementato un sistema per impedire l’uso di toner di terze parti.

In una dichiarazione rilasciata al sito statunitense Ars Technica, il costruttore sottolinea di non bloccare volutamente le funzioni di stampa:

“Siamo a conoscenza di recenti dichiarazioni false che lasciano intendere che un aggiornamento firmware di Brother potrebbe avere limitato l’uso di cartucce di terze parti. Assicuriamo che gli aggiornamenti firmware di Brother non bloccano l’uso di inchiostri di terze parti nelle nostre macchine”.

Brother riferisce ancora di stare affrontando la questione “con la fonte di queste affermazioni false, per assicurare che informazioni accurate siano a disposizione dei nostri clienti”. Intanto su siti e forum vari altri utenti di stampanti Brother, al pari di Rossmann, hanno ad ogni modo notato problemi simili o l’impossibilita di usare persino lo scanner, questo dopo avere semplicemente sostituito il toner.

In risposta Brother afferma che le sue stampanti “Non degradano intenzionalmente la qualità di stampa” in base alla presenza di una cartuccia di inchiostro, oppure toner originale o meno, ma che non è in grado verificare la qualità di stampa quando si usano prodotti di consumo di terze parti.

L’azienda suggerisce ovviamente l’uso di prodotti originali, indicati come in grado di garantire affidabilità e le migliori prestazioni, spiegando che la qualità dei prodotti compatibili può variare molto da un produttore all’altro. Resta in tutti i casi il mistero del perché vari utenti affermano di non riuscire a stampare quando usano prodotti di consumo di terze parti.

