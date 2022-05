State al fresco con il ventilatore da collo JISULIFE, in offerta a 26 euro

Siete ancora in tempo per armarvi al meglio contro il caldo che incombe. Il ventilatore da colloJISULIFE è in offerta a 26 euro. Somiglia a delle cuffie molto eleganti e moderne, e si acquistano direttamente a questo indirizzo.

JISULIFE è un ventilatore portatile, da indossare al collo, con possibilità di orientare quelli che sembrano padiglioni da cuffie a 360 gradi, per avere un getto d’aria preciso, dove desirato. Propone quattro diverse velocità, così da sopravvivere anche al caldo peggiore.

Il ventilatore propone due uscita d’aria, uno per ciascuna parte, quindi su ogni lato, ed è assolutamente facile da trasportare, anche perché può essere piegato facilmente, quindi si può riporre anche in una borsa quando non è in uso.

E’ fatto di silicone, dunque facile da indossare e adatto anche alle pelli sensibili, così da non irritare, e da poter essere utilizzato per periodo medio lunghi. E’ disponibile in diversi colori, verde bianco e beige, così da risultare quasi un accessorio alla moda, da portare sempre con sé, soprattutto nel periodo estivo.

Al suo interno propone una batteria da 1800 mAh, che consente un utilizzo continuo fino a 5 ore. Lo si potrà così utilizzare, sia in casa o in ufficio, quando magari si lavora al PC, ma anche durante una passeggiata sotto il sole. Naturalmente è wireless, nel senso che i due padiglioni sono collegati tra loro da un solo arco da indossare attorno al collo, senza ulteriori fili a corredo, così da avere anche massima libertà di movimento.

Il ventilatore JISULIFE è comodo e confortevole da indossare, perché non presenta alcun elemento tagliente, con tutti i bordi arrotondati e ha un peso davvero irrisorio, pari a 250 grammi, proprio come una qualsiasi cuffie.

Al momento in cui scriviamo si acquista in offerta a 26,11 euro. Per ulteriori info su eventuali oneri doganali consultate direttamente il sito venditore.