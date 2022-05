In macOS 13 potrebbe arrivare il backup di Time Machine su iCloud

In macOS 13 (versione che dovrebbe essere presentata in anteprima agli sviluppatori nell’ambito della WWDC22 di giugno) Apple avrebbe intenzione di integrare in Time Machine una opzione per consentire di eseguire il backup su iCloud. A quanto si legge sull’account dell’utente twitter @MajinBuOfficial, riferendo di sue non meglio precisate fonti secondi le quali con macOS 13 Apple ha completamente rivisto Time Machine (la funzione di backup di serie nel Mac), integrando il supporto per iCloud Drive come unità di destinazione. Secondo l’autore di questa indiscrezione da prendere con le molle, Apple avrebbe persino intenzione di ripresentare nuove AirPort a novembre (le basi che non sono più commercializzate dal 2018)

Voci di Apple che pensa di integrare in Time Machine funzionalità che permettono di eseguire in automatico il backup su iCloud circolano da anni ma finora non si è visto nulla di concreto. I tempi potrebbero ad ogni modo essere maturi e Apple potrebbe finalmente offrire un servizio, alla stregua di terze parti.

Alcuni servizi come ad esempio CrashPlan e BackBlaze offrono (a pagamento) simili possibilità a patto ovviamente di avere molto pazienza per via di limiti intrinseci nelle velocità di connessione a Internet. Il problema maggiore è il primo backup, operazione che richiede tempo, molto dipende ovviamente dalle dimensioni complessive dei file per i quali eseguire le copie; in seguito, poiché è necessario copiare solo le eventuali modifiche apportate ai file, le operazioni di lettura e scrittura diventano più veloci.

According to what is reported by my source l on macOS 13 there should be a version of Time Machine (Mac backup system) completely redone, integrated with iCloud Drive. In addition, Apple is expected to introduce new AirPorts in November #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 26, 2022

Tra i vantaggi di un backup completo sul cloud, la possibilità di avere un posto sicuro nel quale memorizzare le copie, impostare l’avvio di copie in determinati giorni e orari, ripristinare vecchie versioni di file anche a distanza di tempo, accedere a questi da qualsiasi luogo, basta avere accesso ad Internet, interrompere/riprendere le procedure di copia e ripristino in qualunque momento.

Apple al momento offre la possibilità di memorizzare su iCloud foto, musica, documenti vari e accedere a questi da qualsiasi dispositivo. La possibilità di eseguire giornalmente backup completi, anche del sistema operativo e delle applicazioni su cloud, pur nei limiti di molte connessioni attuali, potrebbe essere in futuro una realtà fattibile.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.