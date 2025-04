Il Sacro Graal delle batterie per auto elettrica sta arrivando

Sono quelle su cui Stellantis e Factorial Energy stanno lavorando e che potrebbero rivoluzionare questa fondamentale componente per le vetture a trazione elettrica. Stiamo parlando delle batterie allo stato solido FEST (Factorial Electrolyte System Technology), le cui celle, fa sapere Stellantis, hanno superato un primo importante step: controlli di sicurezza e qualità dei pacchi.

Il passo è importante perché parliamo di batterie di nuova generazione, differenti da tutte le altre viste fino ad oggi. Le batterie con le celle FEST convalidate offrono una maggiore densità energetica e una ricarica più rapida rispetto a quelle agli ioni di litio. Hanno una densità di energia specifica di 375Wh/kg con oltre 600 cicli, un risultato notevole per le batterie allo stato solido al litio-metallo di grande formato, e consentono tempi di ricarica ridotti, passando dal 15% a oltre il 90% in soli 18 minuti a temperatura ambiente.

Offrono inoltre un’elevata potenza di uscita, con velocità di scarica fino a 4C. Batterie con questa specifica sono in grado di erogare tutta l’energia della batteria in 15 minuti, supportando prestazioni elevate nei veicoli elettrici.

È stata anche sviluppata una particolare formulazione elettrolitica, capace di mantenere prestazioni elevate tra -30°C e +45°C, un risultato che supera i limiti precedenti delle batterie allo stato solido, aprendo nuove opportunità per l’utilizzo in diversi ambienti climatici.

Oltre ai tempi di ricarica ridotti, le celle in fase di test risultano anche più leggere. La riduzione del peso complessivo e il miglioramento dell’efficienza energetica sono due fattori fondamentali che permettono di immaginare un incremento dell’autonomia dei veicoli a parità di dimensioni dei pacchi batterie.

“Il raggiungimento di questo risultato testimonia l’importanza della nostra collaborazione con Factorial”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, spiegando che le due aziende continueranno a lavorare insieme “per migliorare ulteriormente e fornire soluzioni ancora più avanzate”, “avvicinandoci a batterie più leggere ed efficienti che riducano i costi per i nostri clienti”.

Stellantis ha investito 75 milioni di dollari in Factorial Energy nel 2021, collocando un tassello strategico fondamentale nella corsa verso l’elettrificazione. Il gruppo automobilistico, che controlla marchi come Fiat, Jeep, Peugeot e Opel, punta a ridurre la dipendenza dalle batterie agli ioni di litio tradizionali, migliorando autonomia, sicurezza e velocità di ricarica dei propri veicoli elettrici.

L’accordo permette a Stellantis di accedere in anticipo a una tecnologia chiave: le batterie a stato solido di Factorial promettono, come accennato, vari vantaggi rispetto alle batterie agli ioni di litio. Inoltre, investendo direttamente in Factorial e collaborando alla fase di sviluppo e ingegnerizzazione dei pacchi batteria, Stellantis punta a integrare queste soluzioni nella produzione industriale prima della concorrenza.

Stellantis ha fatto sapere di essere intenzionata a integrare le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta dimostrativa entro il 2026.

