Bollette, quanto si risparmia cambiando elettrodomestici

Con l’ok definitivo in Senato è stato convertito in legge il Decreto bollette che contiene anche il bonus elettrodomestici, una misura che consente di ottenere uno sconto fino a 200 euro, direttamente in fattura, per sostituire un vecchio apparecchio con uno nuovo.

Facile.it ha stilato la lista degli elettrodomestici che consumano più elettricità e calcolato quanto si può risparmiare in bolletta acquistando un nuovo modello ad alta efficienza energetica.

Per l’analisi sono stati presi in considerazione il consumo di una famiglia tipo (2.700 kWh l’anno) e un prezzo dell’energia pari a 0,29 € al kWh, confrontando i consumi degli elettrodomestici con l’etichetta energetica più alta e quelli con l’etichetta più bassa; ecco quanto si può risparmiare scegliendo con attenzione.

Lavatrice: considerando un modello da 9kg in classe F, il costo di ogni ciclo di lavaggio è pari a 28 centesimi di euro. Fare un bucato ogni due giorni costa, in bolletta elettrica, circa 51 euro l’anno; se optiamo per una lavatrice in classe A, la spesa si dimezza e scende a 26 euro.

Asciugatrice: se prendiamo un’asciugatrice da 9 kg in classe B, 160 cicli l’anno ci costano quasi 180 euro in energia elettrica; se invece optiamo per un modello in classe A+++ possiamo ridurre la spesa in bolletta del 68% risparmiando ben 120 euro.

Lavastoviglie: un modello da 13 coperti in classe E, usato a giorni alterni, consuma 50 euro l’anno di energia elettrica; se il modello è in classe A, la bolletta scende al di sotto dei 30 euro, con un risparmio del 43%.

Frigorifero: dato che lo teniamo acceso 24 ore al giorno, tutto l’anno, questo è uno degli elettrodomestici che pesa maggiormente in bolletta; pertanto, è bene fare attenzione alla scelta del nuovo modello. Un frigocongelatore da 350 litri classe F, ad esempio, ci costa in energia elettrica 90 euro l’anno. Se optiamo per uno in classe A, la spesa scende ad appena 29 euro, il 67% in meno.

Forno elettrico: usare 220 volte l’anno un forno da 7 kg in classe energetica B costa, in bolletta, circa 71 euro. Se scegliamo invece un modello in classe A+++ riduciamo i consumi fino al 66%, con un risparmio annuale di quasi 50 euro e un conto finale di appena 21 euro o poco più.

Condizionatore: se non usato con accortezza, rischia di far lievitare a dismisura la bolletta; pertanto, è fondamentale scegliere un modello che consumi il meno possibile. Un condizionatore a singolo condotto in classe energetica A, con funzione di solo raffreddamento e capacità nominale pari a 2,5 kW, se usato per 500 ore l’anno ci costa, in bolletta, 129 euro. Se vogliamo abbattere la spesa del 31%, allora bisogna scegliere un modello in classe A+++; in tal caso, la bolletta scende a 88 euro.