Lancia venderà solo auto elettriche

Lancia, la casa automobilistica italiana di proprietà di Stellantis, che possiede anche Fiat, Chrysler, Citroën, Vauxhall e Peugeot, sta per essere completamente rinnovata come marchio esclusivo di auto elettriche.

La società ha annunciato l’intenzione di produrre tre veicoli elettrici tra il 2024 e il 2028: una nuova Ypsilon, la nuova Delta e una “nuova ammiraglia” al momento senza nome. Il marchio accoglie anche nuovo logo, l’ottavo della sua lunga storia di 116 anni, che risale al suo design del 1957.

Entro il 2028, il piano è che Lancia venda esclusivamente veicoli elettrici. Come osserva Electrek, l’azienda vende solo un’auto (la Ypsilon) in un mercato unico, l’Italia. Per questo, non dovrebbe essere troppo difficile eliminare gradualmente le auto a motore a favore di quelle elettriche.

Oltre ai suoi piani EV Lancia ha presentato il nuovo logo, oltre a rivelare un nuovo linguaggio di design che guiderà la creazione delle prossime tre auto. Si tratta di una vera e propria scultura fisica che funge da “manifesto tridimensionale” di questi principi di progettazione.

Il CEO di Lancia Luca Napolitano descrive la scultura, che è stata soprannominata “Lancia Pu+Ra Zero”, un “opera d’arte in cui il passato e il futuro sono in continuo contatto, in cui l’eleganza è bilanciata con lo spirito radicale delle forme”. A quanto pare “Pu+Ra” è l’abbreviazione di “Pure and Radical”.

L’annuncio di Lancia non ha fornito molti dettagli sulle auto elettriche stesse, ma Autocar osserva che è probabile che siano basate sulla piccola piattaforma elettrica STLA di Stellantis che viene utilizzata anche per la Peugeot e-208 e Vauxhall Corsa Electric. Le nuove auto Lancia dovrebbero essere vendute in Italia e in altri mercati europei al momento del lancio, prima di espandersi nel tempo anche in altri mercati.

